Prima pagină » Știri externe » Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei

Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei

Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, s-au prezentat joi în fața tribunalului federal din Manhattan, pentru a răspunde noilor acuzații de conspirație în vederea comiterii de acte de tortură, relatează BBC.

Procurorii americani l-au acuzat inițial pe Maduro de narcoterrorism, trafic de arme și droguri. Cu toate acestea, fostul președinte al Venezuelei a fost chemat din nou în fața instanței pentru a i se aduce noi acuzații. Cu toate acestea, cuplul a pledat nevinovat la noile acuzații aduse și a cerut respingerea cazului pe motiv că se califică pentru imunitate suverană.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Audierea a fost una tensionată, marcată de atitudinea sfidătoare a fostului lider de la Caracas, care a refuzat de două ori să răspundă solicitărilor judecătorului de a depune mărturie deoarece totul reprezintă „acuzații false și mărturii mincinoase”. În acest sens, judecătorul districtual Alvin K. Hellerstein a intervenit și a înregistrat oficial pledoaria de nevinovăție în numele lui Maduro. Soția sa, Cilia Flores, a precizat direct în fața instanței că este complet nevinovată.

Într-un nou rechizitoriu depus săptămâna trecută, procurorii guvernamentali au susținut că Maduro și Flores „au creat și menținut un sistem violent de represiune” în urma căruia „mii de venezueleni”, printre care și trei cetățeni americani, au fost supuși la șocuri electrice, bătăi, asfixiere, înfometare, agresiuni sexuale și tortură psihologică. Maduro este acuzat că a aprobat personal aceste metode.

Potrivit BBC, atât Nicolas Maduro, cât și Cilia Flores par că au slăbit în timpul detenției lor în penitenciarul din Brooklyn.

Maduro a numit anterior astfel de acuzații un instrument pentru a promova planurile „imperialiste” ale Statelor Unite de a obține acces la rezervele bogate de petrol ale Venezuelei. Atât fostul președinte, cât și avocații acestuia au susținut în instanță că este liderul unei țări suverane și, prin urmare, este imun la urmărirea penală, iar arestarea acestuia de către americani este ilegală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile
22:00
Marea Britanie reaprovizionează Ucraina cu rachete Storm Shadow pentru a-i permite să răspundă atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile
RĂZBOI Ucraina a rămas fără rachete Patriot în contextul disputelor dintre Zelenski și Trump pe tema atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia
20:39
Ucraina a rămas fără rachete Patriot în contextul disputelor dintre Zelenski și Trump pe tema atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia
FLASH NEWS Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
19:49
Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
CONTROVERSĂ Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
19:14
Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
VIDEO Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
18:47
Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
PROTEST Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
18:16
Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
GALERIE FOTO Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
22:40
Un cerșetor cu Lexus a strâns peste 9.000 de lei în 8 ore și a stabilit un „record” la cerșit de Sfânta Parascheva
VIDEO Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru
22:21
Viscolul a „măturat” Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru
EXCLUSIV Negoiță susține că PSD trebuie să continue reformele lui Bolojan, altfel riscă să nu mai fie în Parlament
22:18
Negoiță susține că PSD trebuie să continue reformele lui Bolojan, altfel riscă să nu mai fie în Parlament
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
22:11
Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00
ACCIDENT Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”
22:00
Mihai Stoica, implicat într-un accident în Capitală. Tehnicianul spune că mașina sa este „daună totală”. „Sunt bine. A intrat o persoană în mine”

Cele mai noi

Trimite acest link pe