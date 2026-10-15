Nicolás Maduro și soția sa, din nou în instanță la Manhattan. Ce acuzații noi i s-au adus fostului președinte al Venezuelei

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, s-au prezentat joi în fața tribunalului federal din Manhattan, pentru a răspunde noilor acuzații de conspirație în vederea comiterii de acte de tortură, relatează BBC.

Procurorii americani l-au acuzat inițial pe Maduro de narcoterrorism, trafic de arme și droguri. Cu toate acestea, fostul președinte al Venezuelei a fost chemat din nou în fața instanței pentru a i se aduce noi acuzații. Cu toate acestea, cuplul a pledat nevinovat la noile acuzații aduse și a cerut respingerea cazului pe motiv că se califică pentru imunitate suverană.

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Audierea a fost una tensionată, marcată de atitudinea sfidătoare a fostului lider de la Caracas, care a refuzat de două ori să răspundă solicitărilor judecătorului de a depune mărturie deoarece totul reprezintă „acuzații false și mărturii mincinoase”. În acest sens, judecătorul districtual Alvin K. Hellerstein a intervenit și a înregistrat oficial pledoaria de nevinovăție în numele lui Maduro. Soția sa, Cilia Flores, a precizat direct în fața instanței că este complet nevinovată.

Într-un nou rechizitoriu depus săptămâna trecută, procurorii guvernamentali au susținut că Maduro și Flores „au creat și menținut un sistem violent de represiune” în urma căruia „mii de venezueleni”, printre care și trei cetățeni americani, au fost supuși la șocuri electrice, bătăi, asfixiere, înfometare, agresiuni sexuale și tortură psihologică. Maduro este acuzat că a aprobat personal aceste metode.

Potrivit BBC, atât Nicolas Maduro, cât și Cilia Flores par că au slăbit în timpul detenției lor în penitenciarul din Brooklyn.

Maduro a numit anterior astfel de acuzații un instrument pentru a promova planurile „imperialiste” ale Statelor Unite de a obține acces la rezervele bogate de petrol ale Venezuelei. Atât fostul președinte, cât și avocații acestuia au susținut în instanță că este liderul unei țări suverane și, prin urmare, este imun la urmărirea penală, iar arestarea acestuia de către americani este ilegală.