Liderii Uniunii Europene vor să îi ceară oficial lui Volodimir Zelenski să își tempereze criticile publice aduse lui Donald Trump, pe fondul îngrijorărilor că remarcile din ce în ce mai directe la adresa președintelui american riscă să afecteze și mai mult relațiile deja tensionate între Washington și Kiev, relatează Financial Times.

Tensiunile dintre Statele Unite și Ucraina au explodat după ce Donald Trump a acceptat un acord privind importul de motorină din Rusia. Zelenski a criticat dur această înțelegere, pe care a numit-o „o investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit” și o victorie politică pentru Vladimir Putin. De asemenea, în ciuda armistițiului energetic impus de Trump, pe care însă nu l-a respectat, Ucraina a reluat joi loviturile asupra rafinăriilor rusești. Anterior, președintele american a precizat că atacurile Kievului asupra rafinăriilor Rusiei este principalul factor care a generat creșterea prețurilor la motorină.

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Aflat în vizită oficială în Marea Britanie, Volodimir Zelenski a acordat o serie de interviuri pentru Piers Morgan și pentru Financial Times, ocazie cu care a lansat mai multe declarații contondente. Zelenski a precizat pentru FT că președintele american a încheiat acordul petrolier cu Moscova și a retras o parte din sancțiunile impuse Rusiei pentru că are o afinitate pentru autocrații ultra-bogați.

Liderii UE urmează să se întâlnească vineri cu Zelenski la Bruxelles, ocazie cu care vor să-l îndemne să își modeleze retorica față de Statele Unite, au declarat pentru Financial Times trei oficiali familiarizați cu acest summit.

„Poate fi adevărat, dar nu trebuie întotdeauna spus cu voce tare”, a spus unul dintre oficiali. Mesajul celor 27 de lideri va fi empatic, dar ferm, au adăugat oficialii.

Acordul lui Trump cu Vladimir Putin, presiunile Washingtonului asupra Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor Rusiei, propunerile SUA de a dezgheța activele statului rus și îndemnul președintelui american la alegeri prezidențiale în Ucraina au dus la cea mai gravă criză dintre cele două state de când Trump l-a criticat public pe Zelenski în Biroul Oval în februarie 2025.

Ruptura relațiilor dintre Washington și Kiev îi pune în dificultate pe aliații europeni ai Kievului, care se bazau pe Statele Unite pentru sprijinul în domeniul apărării și al informațiilor.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini Ucraina… rămân ferm convins că nu apărăm doar integritatea teritorială a Ucrainei; apărăm ordinea politică a Europei, care este în prezent supusă unei presiuni intense din partea Rusiei în toate privințele”, a spus Friedrich Merz.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat prezidențial, SUA au oprit ajutorul financiar acordat Ucrainei, dar au continuat furnizarea de arme plătite de europeni. Cu toate acestea, intelligence-ul oferit de Washington este esențial pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva atacurilor Moscovei și de a ataca ținte din Rusia.