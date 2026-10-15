Prima pagină » Știri externe » Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina

Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina

Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii Uniunii Europene vor să îi ceară oficial lui Volodimir Zelenski să își tempereze criticile publice aduse lui Donald Trump, pe fondul îngrijorărilor că remarcile din ce în ce mai directe la adresa președintelui american riscă să afecteze și mai mult relațiile deja tensionate între Washington și Kiev, relatează Financial Times.

Tensiunile dintre Statele Unite și Ucraina au explodat după ce Donald Trump a acceptat un acord privind importul de motorină din Rusia. Zelenski a criticat dur această înțelegere, pe care a numit-o „o investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit” și o victorie politică pentru Vladimir Putin. De asemenea, în ciuda armistițiului energetic impus de Trump, pe care însă nu l-a respectat, Ucraina a reluat joi loviturile asupra rafinăriilor rusești. Anterior, președintele american a precizat că atacurile Kievului asupra rafinăriilor Rusiei este principalul factor care a generat creșterea prețurilor la motorină.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Aflat în vizită oficială în Marea Britanie, Volodimir Zelenski a acordat o serie de interviuri pentru Piers Morgan și pentru Financial Times, ocazie cu care a lansat mai multe declarații contondente. Zelenski a precizat pentru FT că președintele american a încheiat acordul petrolier cu Moscova și a retras o parte din sancțiunile impuse Rusiei pentru că are o afinitate pentru autocrații ultra-bogați.

Liderii UE urmează să se întâlnească vineri cu Zelenski la Bruxelles, ocazie cu care vor să-l îndemne să își modeleze retorica față de Statele Unite, au declarat pentru Financial Times trei oficiali familiarizați cu acest summit.

„Poate fi adevărat, dar nu trebuie întotdeauna spus cu voce tare”, a spus unul dintre oficiali. Mesajul celor 27 de lideri va fi empatic, dar ferm, au adăugat oficialii.

Acordul lui Trump cu Vladimir Putin, presiunile Washingtonului asupra Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor Rusiei, propunerile SUA de a dezgheța activele statului rus și îndemnul președintelui american la alegeri prezidențiale în Ucraina au dus la cea mai gravă criză dintre cele două state de când Trump l-a criticat public pe Zelenski în Biroul Oval în februarie 2025.

Ruptura relațiilor dintre Washington și Kiev îi pune în dificultate pe aliații europeni ai Kievului, care se bazau pe Statele Unite pentru sprijinul în domeniul apărării și al informațiilor.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini Ucraina… rămân ferm convins că nu apărăm doar integritatea teritorială a Ucrainei; apărăm ordinea politică a Europei, care este în prezent supusă unei presiuni intense din partea Rusiei în toate privințele”, a spus Friedrich Merz.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat prezidențial, SUA au oprit ajutorul financiar acordat Ucrainei, dar au continuat furnizarea de arme plătite de europeni. Cu toate acestea, intelligence-ul oferit de Washington este esențial pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva atacurilor Moscovei și de a ataca ținte din Rusia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
19:49
Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
VIDEO Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
18:47
Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
PROTEST Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
18:16
Violențe în Albania: Polițiștii au fost loviți în cap cu pietre, în a treia zi de proteste studențești. De ce refuză premierul Edi Rama să demisioneze
RĂZBOI Motivul pentru care Marine Le Pen vrea să oprească ajutorul militar pentru Ucraina dacă va câștiga președinția Franței. Răspunsul lui Volodimir Zelenski
17:59
Motivul pentru care Marine Le Pen vrea să oprească ajutorul militar pentru Ucraina dacă va câștiga președinția Franței. Răspunsul lui Volodimir Zelenski
SCANDALOS După jurnaliști, Trump deschide un nou front și cu sursele acestora: „Cei care furnizează informații ar trebui împușcați”
17:47
După jurnaliști, Trump deschide un nou front și cu sursele acestora: „Cei care furnizează informații ar trebui împușcați”
FLASH NEWS Șefa Băncii Centrale Europene ar putea părăsi funcția cu un an înainte de termen. Motivul pentru care se grăbește numirea ei la conducerea Forumului Economic Mondial
17:18
Șefa Băncii Centrale Europene ar putea părăsi funcția cu un an înainte de termen. Motivul pentru care se grăbește numirea ei la conducerea Forumului Economic Mondial
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Madonna i-a spus abia acum adevărul fiicei sale, după 30 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, când a născut-o. „A fost singura opțiune”
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
20:33
Scumpirea energiei redeschide disputa privind costurile tranziției verzi. UE amână regulile pentru importuri
EXCLUSIV Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri
20:25
Cum a fost surprins Ilie Bolojan pe aeroportul din Bruxelles, în timp ce noul premier îşi depunea programul de guvernare şi lista cu miniştri
ECONOMIE Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026
19:46
Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026
BREAKING NEWS Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
FLASH NEWS Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
19:16
Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
ULTIMA ORĂ La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
19:10
La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie

Cele mai noi

Trimite acest link pe