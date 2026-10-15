Ucraina și-a epuizat complet stocul de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antirachetă Patriot și a devenit astfel extrem de vulnerabilă în fața atacurilor balistice rusești. Această criză de muniție a lăsat infrastructura critică a țării fără apărare eficientă în fața recentei ploi de rachete a rușilor și a amplificat riscurile umanitare și energetice pe timp de iarnă, relatează CNN.

Această penurie vine pe fondul unei mari dispute dintre Washington și Kiev. Pe 9 noiembrie, Donald Trump și Vladimir Putin au încheiat un acord controversat care prevede importul de motorină în Statele Unite și ridicarea unor sancțiuni economice impuse Moscovei. De asemenea, Trump a exercitat presiuni mari asupra lui Zelenski pentru a opri atacurile asupra infrastructurii petroliere a Rusiei, precizând că acesta este principalul motiv pentru scumpirile la motorină în întreaga lume.

În urma acestui acord, președintele ucrainean a spus că s-a simțit trădat de acordul încheiat de Trump cu Putin.

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Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Ucraina va rămâne în scurt timp fără rachete interceptoare Patriot, fabricate în SUA, care sunt unele din puținele arme defensive capabile să doboare o rachetă balistică lansată de Rusia. În acest moment, astfel de rachete sunt scumpe și insuficiente la nivel global, deoarece stocurile au fost în mare parte epuizate în războiul declanșat de Washington împotriva Iranului.

Potrivit CNN, aproape toate rachetele lansate de Rusia în ultimul atac nu au putut fi interceptate din cauza lipsei rachetelor interceptoare.

Rachetele balistice rusești au lovit trei centrale electrice din Kiev și au vizat infrastructura energetică din Harkov în timpul atacului din noaptea de marți spre miercuri. Forțele Aeriene Ucrainene au precizat ulterior că au interceptat doar patru rachete balistice, ceea ce sugerează faptul că au folosit ultimele rachete Patriot pe care le aveau.

Zelenski a precizat în interviul acordat miercuri pentru Financial Times că ar putea fi de acord să oprească atacurile energetice asupra Rusiei dacă i se vor oferi mai multe interceptoare Patriot. Acesta a precizat că „atunci când a cerut mai multă apărare aeriană, răspunsul american a fost oprirea serviciului Starlink”.

Într-o declarație publică de miercuri, Volodimir Zelenski a pledat din nou pentru mai multe stocuri, spunând: „Președintele american are toate instrumentele eficiente și necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forță, dreptate și presiune asupra agresorului.” Solicităm pachete suplimentare de interceptoare de rachete Patriot pentru Ucraina.”

Cu puțin timp înainte de alegerile intermediare din Statele Unite, Trump a acuzat de multe ori Ucraina că bombardamentele lansate asupra rafinăriilor rusești sunt principala cauză a creșterilor globale la motorină, în ciuda faptului că războiul din Iran a jucat un rol mai semnificativ în creșterile bruște ale prețurilor la combustibil.

La începutul acestei săptămâni, administrația Trump a avertizat Ucraina și aliații din Europa că SUA ar putea suspenda achizițiile europene de arme americane și schimbul de informații pentru Ucraina dacă Kievul nu își oprește atacurile intense asupra instalațiilor energetice rusești.