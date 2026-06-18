Prima pagină » Știri externe » Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești

Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești

Ionuț Stan
Sursa foto: Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele săptămâni asupra Ucrainei. Kievul și Poltava au fost zguduite de explozii după lansarea unor rachete balistice, urmate de sute de drone de atac.

Ucraina a trecut printr-o nouă noapte sub asediu aerian, după ce Rusia a lansat un val complex de atacuri cu rachete balistice și drone asupra mai multor regiuni ale țării vecine României.

Primele alerte au fost emise la scurt timp după miezul nopții, când Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei „amenințări balistice din nord”. Sirenele au răsunat în Kiev și în mai multe regiuni, iar autoritățile au cerut populației să se adăpostească imediat, scrie KievPost.

La ora 00:58, alerta a fost ridicată temporar, însă doar pentru scurt timp. La 01:22, armata ucraineană a anunțat o nouă amenințare cu rachete, iar câteva minute mai târziu a confirmat că mai multe proiectile balistice se îndreptau către Kiev și regiunea Poltava.

În jurul orei 01:24, locuitorii capitalei ucrainene au auzit o serie de explozii puternice. Deflagrații au fost raportate și în Poltava, unul dintre cele mai importante orașe din centrul Ucrainei.

Sursa video – X/@aleksthgrt

Al doilea val de atacuri a vizat Kievul cu drone

După aproape o oră și jumătate de alertă continuă, autoritățile au anunțat că pericolul balistic a trecut la ora 02:39. Însă atacul nu se încheiase.

La ora 04:06, Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că drone de atac rusești se apropiau de Kiev din direcția Boryspil. La scurt timp, în jurul orei 04:20, noi explozii puternice au fost auzite la periferia capitalei, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au intrat în acțiune pentru interceptarea țintelor.

Până la primele ore ale dimineții nu existau informații oficiale privind victime sau distrugeri majore provocate în urma atacului.

Ucraina susține că a interceptat peste 200 de ținte aeriene

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, atacul lansat de Rusia a început miercuri seară, în jurul orei 18:00, și a inclus un număr impresionant de mijloace de atac. Armata rusă ar fi lansat șapte rachete balistice Iskander-M/S-400 și 239 de drone de atac, inclusiv modele Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală de tip Parody.

Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, unități de război electronic, sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc, a intervenit pentru respingerea atacului. Conform datelor preliminare prezentate joi dimineață, până la ora 08:00, forțele ucrainene au reușit să neutralizeze 216 ținte aeriene.

Printre acestea se numără patru rachete balistice Iskander-M/S-400 și 212 drone interceptate sau neutralizate în regiunile din nordul, estul și sudul Ucrainei. Totuși, două rachete balistice și 26 de drone au reușit să lovească nouă localități, în timp ce fragmente ale unor ținte distruse au căzut în alte șapte zone.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
12:05
Șeful Pentagonului critică aliații NATO pentru poziția privind Iranul și anunță o revizuire a forțelor americane din Europa
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Capitala Rusiei, zguduită de explozii. O rafinărie de petrol, în flăcări. Aeroportul Șeremetievo, evacuat
10:41
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Capitala Rusiei, zguduită de explozii. O rafinărie de petrol, în flăcări. Aeroportul Șeremetievo, evacuat
CONTROVERSĂ Bulgaria, „noul Orban” al UE: Sofia anunță că va bloca „anumite sancțiuni” împotriva Rusiei și patriarhului Kirill
10:08
Bulgaria, „noul Orban” al UE: Sofia anunță că va bloca „anumite sancțiuni” împotriva Rusiei și patriarhului Kirill
ANALIZA de 10 Concluzii „la rece” după alegerile din Armenia. Societatea armeană nu poate ierta Rusia. „Victoria lui Pașinian a fost decisivă, dar nu zdrobitoare, Moscova păstrează pârghii puternice de influență”
10:00
Concluzii „la rece” după alegerile din Armenia. Societatea armeană nu poate ierta Rusia. „Victoria lui Pașinian a fost decisivă, dar nu zdrobitoare, Moscova păstrează pârghii puternice de influență”
ECONOMIE Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere
09:44
Prețul țițeiului Brent scade cu 2,3%. Indicii bursieri cheie din Japonia, Coreea de Sud și Taiwan cresc. Ormuz rămâne periculoasă pentru petroliere
DECES Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani
09:13
Doliu la Hollywood: Daveigh Chase, vedeta din filmul horror „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Țara cu cel mai scăzut nivel de muncitori din ultimul deceniu. De ce nu trebuie să te duci acolo
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Robert Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, ridicați de acasă de polițiști! Ce probleme are soțul Andrei Voloș
Ce se întâmplă doctore
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
A fost descoperit un tip de accidentare specific bicicletelor electrice, iar fenomenul este îngrijorător
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
NEWS ALERT Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
11:54
Grindeanu:„PSD se află în faza în care vom decide dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate”
APĂRARE Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
11:39
Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
11:34
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat
ACTUALITATE Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
11:30
Gen Silviu Predoiu: „Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție înaltă pe care a deținut-o. El doar a beneficiat de demisiile predecesorilor”
FLASH NEWS Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale
11:25
Un bucureștean grăbit a rămas cu Loganul „înfipt” în betonul proaspăt turnat, chiar pe linia de tramvai. Imagini virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe