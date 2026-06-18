Noapte de foc în Ucraina: explozii puternice la Kiev și Poltava după un atac masiv cu rachete balistice și 239 drone kamikaze rusești

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele săptămâni asupra Ucrainei. Kievul și Poltava au fost zguduite de explozii după lansarea unor rachete balistice, urmate de sute de drone de atac.

Ucraina a trecut printr-o nouă noapte sub asediu aerian, după ce Rusia a lansat un val complex de atacuri cu rachete balistice și drone asupra mai multor regiuni ale țării vecine României.

Primele alerte au fost emise la scurt timp după miezul nopții, când Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unei „amenințări balistice din nord”. Sirenele au răsunat în Kiev și în mai multe regiuni, iar autoritățile au cerut populației să se adăpostească imediat, scrie KievPost.

La ora 00:58, alerta a fost ridicată temporar, însă doar pentru scurt timp. La 01:22, armata ucraineană a anunțat o nouă amenințare cu rachete, iar câteva minute mai târziu a confirmat că mai multe proiectile balistice se îndreptau către Kiev și regiunea Poltava.

În jurul orei 01:24, locuitorii capitalei ucrainene au auzit o serie de explozii puternice. Deflagrații au fost raportate și în Poltava, unul dintre cele mai importante orașe din centrul Ucrainei.

Sursa video – X/@aleksthgrt

Al doilea val de atacuri a vizat Kievul cu drone

După aproape o oră și jumătate de alertă continuă, autoritățile au anunțat că pericolul balistic a trecut la ora 02:39. Însă atacul nu se încheiase.

La ora 04:06, Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că drone de atac rusești se apropiau de Kiev din direcția Boryspil. La scurt timp, în jurul orei 04:20, noi explozii puternice au fost auzite la periferia capitalei, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au intrat în acțiune pentru interceptarea țintelor.

Până la primele ore ale dimineții nu existau informații oficiale privind victime sau distrugeri majore provocate în urma atacului.

Ucraina susține că a interceptat peste 200 de ținte aeriene

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, atacul lansat de Rusia a început miercuri seară, în jurul orei 18:00, și a inclus un număr impresionant de mijloace de atac. Armata rusă ar fi lansat șapte rachete balistice Iskander-M/S-400 și 239 de drone de atac, inclusiv modele Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală de tip Parody.

Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, unități de război electronic, sisteme fără pilot și grupuri mobile de foc, a intervenit pentru respingerea atacului. Conform datelor preliminare prezentate joi dimineață, până la ora 08:00, forțele ucrainene au reușit să neutralizeze 216 ținte aeriene.

Printre acestea se numără patru rachete balistice Iskander-M/S-400 și 212 drone interceptate sau neutralizate în regiunile din nordul, estul și sudul Ucrainei. Totuși, două rachete balistice și 26 de drone au reușit să lovească nouă localități, în timp ce fragmente ale unor ținte distruse au căzut în alte șapte zone.