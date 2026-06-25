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Noi detalii cutremurătoare în cazul Mihaelei, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani apoi s-a sinucis. Ceruse ajutor pentru depresie

Ionuț Stan
Noi detalii cutremurătoare în cazul Mihaelei, femeia care și-a ucis fiica de 13 ani apoi s-a sinucis. Ceruse ajutor pentru depresie
Sursa foto: Unsplash - Imagine cu rol ilustrativ
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Ancheta în cazul româncei din Torino care și-a ucis fiica de 13 ani înainte de a-și pierde propria viață se extinde. Procurorii analizează dosarul medical al femeii, după ce familia acesteia susține că aceasta a cerut ajutor pentru depresie, însă nu l-ar fi primit la timp.

Noi detalii ies la iveală în tragedia care a șocat comunitatea românească din Italia. Procurorii din Torino încearcă să stabilească dacă existau indicii care ar fi putut preveni deznodământul dramatic în care și-au pierdut viața Mihaela Belecciu, în vârstă de 39 de ani, și fiica sa, Isabella, de 13 ani, scrie Torino.corriere.it.

Anchetatorii au intrat în posesia dosarului medical al femeii și verifică toate documentele privind tratamentele și solicitările acesteia către serviciile de sănătate mintală. În paralel, sunt analizate dispozitivele electronice și mesajele lăsate înainte de tragedie, în încercarea de a reconstitui ultimele luni din viața româncei.

Mihaela locuia împreună cu fiicele ei într-un cartier din Torino. Soţul de care se despărţise în urmă cu câteva luni s-a întors în România. În ziua fatidica, între ea şi fiica mai mică, de 13 ani, ar fi izbucnit un conflict. Erau doar ele acasă. Câteva ore mai târziu, fiica cea mare le-a găsit moarte pe amândouă. Adolescenta a suferit un şoc în momentul în care şi-a văzut familia moartă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Parchetul verifică dacă femeia a primit îngrijirile necesare

Potrivit familiei, Mihaela Belecciu suferea de depresie severă de mai multe luni și apelase la un centru de sănătate mintală din Torino pentru a solicita sprijin. Rudele susțin că femeia ar fi primit o programare abia în luna septembrie, deși starea sa se deteriorase vizibil.

„Mihaela avea nevoie de ajutor, dar nu l-a primit. Am încercat tot ce am putut să fim alături de ea. Am încercat să nu o lăsăm niciodată singură, să o scoatem din casă, să-i distragem atenția. Am cerut ajutor și centrului de sănătate mintală, dar nu erau programări disponibile înainte de septembrie”, au declarat fratele și sora acesteia.

Aceste afirmații sunt acum verificate de procurorii care coordonează ancheta, fiind solicitate toate fișele medicale și intervențiile serviciilor de urgență care au avut legătură cu femeia în ultimele luni.

Autoritatea Sanitară Locală din Torino respinge însă acuzațiile privind lipsa îngrijirilor medicale.

„Am transmis Parchetului toată documentația referitoare la îngrijirile acordate de centrul nostru de sănătate mintală. Este vorba de documentație scrisă, deoarece folosim un sistem electronic de înregistrare a pacienților ambulatoriu, astfel încât totul este extrem de clar și bine documentat în ceea ce privește calendarul serviciilor prestate”, a declarat Flavio Vischia, directorul Complexului de Psihiatrie Nord-Vest din cadrul ASL Torino.

Potrivit apropiaților, funeraliile Mihaelei Belecciu și ale fiicei sale vor avea loc în cadrul unei ceremonii private, după ritul ortodox. Familia a decis ca cele două să fie înmormântate împreună la Torino, orașul în care locuiau de peste două decenii.

Între timp, anchetatorii continuă audierile și analizează toate probele disponibile pentru a stabili contextul în care s-a produs tragedia.

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