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Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie

Ionuț Stan
Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
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Guvernul britanic a reacționat dur după declarațiile vicepreședintelui american JD Vance privind uciderea unui student de 18 ani. Londra acuză tentative de ingerință externă și folosirea tragediei pentru amplificarea diviziunilor sociale.

Relațiile dintre Londra și Washington au fost puse sub presiune după ce vicepreședintele american JD Vance a comentat public cazul lui Henry Nowak, studentul britanic ucis anul trecut într-un incident care continuă să provoace controverse în Regatul Unit, scrie The Tribune.

Downing Street a condamnat ferm intervențiile venite din Statele Unite și a avertizat că tragedia nu trebuie transformată într-un instrument politic.

„Am văzut persoane care au încercat să se amestece în democraţia noastră şi să aţâţe diviziunile pe străzile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic.

Tensiunile au escaladat după ce JD Vance a publicat un mesaj pe rețeaua X în care a calificat moartea lui Henry Nowak drept o „ucidere tragică şi inacceptabilă” și a susținut că tânărul ar fi fost încă în viață dacă elitele europene ar fi adoptat politici mai dure în privința imigrației.

Familia victimei cere oprirea exploatării politice a tragediei

Guvernul britanic a răspuns imediat, invocând chiar poziția familiei îndoliate, care a cerut în repetate rânduri ca moartea lui Henry Nowak să nu fie folosită pentru a alimenta conflicte politice sau tensiuni sociale.

„Familia Nowak este în doliu după oribila ucidere a lui Henry. Ea a declarat că nu doreşte ca moartea lui să fie folosită pentru a crea şi mai multă diviziune, ură sau tensiuni. Trebuie să respectăm dorinţele sale”, a transmis serviciul de presă al premierului britanic Keir Starmer.

„Politica noastră trebuie să unească oamenii, chiar şi în cele mai teribile circumstanţe. Asta suntem noi ca ţară”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Downing Street.

Cazul a revenit în atenția publică după condamnarea lui Vickrum Digwa, un bărbat sikh în vârstă de 23 de ani, găsit vinovat de uciderea studentului britanic. Instanța l-a condamnat la închisoare pe viață, cu executarea unei perioade minime de 21 de ani. Ancheta a scos la iveală și o serie de erori grave comise de poliție. În timpul intervenției, agresorul le-a spus agenților că el este victima unei agresiuni rasiste și că a acționat în legitimă apărare. Polițiștii au acceptat inițial această versiune și l-au încătușat pe Henry Nowak în timp ce acesta se afla grav rănit.

Modul în care au acționat forțele de ordine este acum analizat de organismul independent britanic de supraveghere a poliției, iar raportul final este așteptat în următoarele luni.

Elon Musk și Departamentul de Stat al SUA intră în controversă

Disputa a fost amplificată și de intervențiile lui Elon Musk, care a publicat numeroase mesaje despre acest caz pe platforma X. Miliardarul a criticat dur poliția britanică și s-a declarat dispus să finanțeze eventuale acțiuni în justiție împotriva acesteia.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a folosit cazul pentru a critica sistemul britanic de aplicare a legii.

„Condiţionarea ideologică şi aplicarea legii pe două niveluri sunt simptome evidente ale declinului civilizaţional. Acestea trebuie respinse în întreaga lume occidentală”, a transmis instituția americană într-o postare pe X.

Premierul Keir Starmer a respins categoric aceste acuzații și a apărat independența poliției britanice.

„Este foarte important să fim foarte, foarte clari: activitatea poliţienească se desfăşoară fără teamă şi fără favoruri, indiferent ce spun alţii şi de unde o spun, indiferent de ţara din lume”, a declarat premierul britanic.

sursa: Profimedia

Controversa a ajuns și în arena politică internă. Liberal-democrații au cerut convocarea ambasadorului Statelor Unite la Londra, acuzând administrația Trump de implicare directă în dezbaterea politică britanică.

„Starmer trebuie să dea dovadă de tărie de caracter şi să denunţe acest lucru astăzi. Nu mai putem închide ochii la această ingerinţă flagrantă”, a declarat Ed Davey, liderul Partidului Liberal-Democrat.

Cazul Henry Nowak continuă astfel să provoace reacții puternice de ambele părți ale Atlanticului, transformând o tragedie locală într-un subiect cu implicații diplomatice și politice majore.

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