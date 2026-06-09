The Guardian: Zelenski vrea să achiziționeze rachete de apărare aeriană din banii lui Abramovici proveniți din vânzarea clubului Chelsea

Într-un interviu amplu acordat The Guardian, Volodimir Zelenksi, președintele Ucrainei, a declarat că a discutat cu prim-ministrul britanic Keir Starmer despre posibilitatea de a direcționa fondurile oligarhului rus Roman Abramovici, provenite din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, către finanțarea apărării aeriene a Ucrainei. Este vorba despre aproximativ 2,4 miliarde de lire sterline, care rămân blocate.

„Prim-ministrul mi-a spus că face tot ce este posibil, și știu că echipele noastre diplomatice poartă discuții în acest sens. Desigur, este un moment dificil. Încercăm să achiziționăm rachete antibalistice din Statele Unite prin programul PURL. Acestea sunt foarte scumpe și, desigur, acești bani pot ajuta, iar asta este corect. Rusia a început acest război. De ce să nu folosim banii rușilor?”, a spus Zelensky.

Anterior, guvernul britanic a insistat ca toate aceste fonduri să fie utilizate pentru ajutor umanitar destinat victimelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Zelenski, despre întâlnirea cu Abramovici

Mai multe surse citate de presa internațională susțin că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-ar fi invitat luna trecută la Kiev pe fostul proprietar al clubului Chelsea, Roman Abramovici, într-o încercare de a transmite un mesaj direct către președintele Rusiei, Vladimir Putin.

În interviul acordat The Guardian, Zelenski a vorbit și despre întâlnirea cu oligarhul Abramovici la Kiev.

„Nu a adus banii. I-am spus: «Avem nevoie de banii tăi»”, a spus Zelensky.

„ Este în interesul Regatului Unit”

Zelenski a declarat că i-a cerut ui Starmer și aliaților mai mult ajutor pentru a proteja spațiul aerian împotriva atacurilor rusești.

„Britanicii ne-au ajutat încă de la începutul acestui război, este adevărat. O fac din motive de securitate, nu doar din motive de valori. Dar aceasta este o chestiune de securitate în Europa. Este în interesul Regatului Unit”, a adăugat Zelensky.

Promisiunea făcută de Abramovici

Abramovici a vândut clubul Chelsea în 2022 pentru 2,35 miliarde de lire sterline și a promis că banii vor fi folosiți pentru a ajuta victimele războiului rus împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, oligarhul nu și-a îndeplinit încă promisiunea. În decembrie 2025, Starmer a declarat că guvernul britanic este gata să solicite prin instanțe transferul acestor fonduri pentru nevoile umanitare ale Ucrainei.

În aprilie 2026, Abramovich a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva autorităților britanice, acuzându-le de încălcarea drepturilor sale.

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