Presa spaniolă a dezvăluit filmul capturării ucigașului lui David, copilul român omorât în Spania cu o cruzime înfiorătoare. (Detalii despre tragedie AICI). Părinții săi l-au predat poliției, după ce l-au dus la urgențe plin de sânge. Investigația privind uciderea barbară a băiatului de 11 ani avansează, relatează El Mundo, citată de Libertatea.

Prezumtivul asasin era furios pe mama sa, în ziua crimei

Presupusul criminal, un tânăr de origine peruană de 23 de ani care suferă de autism sever, a fost arestat după ce s-a prezentat la spital alături de părinții săi.

Surse din cadrul anchetei arată că, în ziua atacului, Julio era furios pe mama sa. După ce l-a ucis pe copil în baia centrului cultural La Despernada, peruanul a mers pe jos spre locuința mătușii sale. Aici a apărut într-o stare de confuzie și cu hainele pline de sânge.

„Trebuie să ne rugăm pentru David”

Vestea că un copil fusese înjunghiat se răspândise deja, iar mătușa tânărului l-a luat imediat la întrebări. Însă, acesta a negat orice implicare. Ba chiar a rostit o frază care s-a dovedit tulburătoare în lumina celor aflate ulterior. „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Speriată, femeia i-a chemat imediat pe părinții săi, care au crezut că acesta traversează o criză psihotică. După ce i-au schimbat hainele pătate de sânge, l-au dus urgent la spital. Părinții au recunoscut ulterior că fiul lor suferă de autism sever. Inițial, au presupus că sângele de pe hainele sale provenea de la răni pe care și le-ar fi provocat singur.

Părinții au anunțat autoritățile abia după ce au ajuns la spital, înțelegând în final că fiul lor este principalul suspect. În prezent, tânărul se află sub custodia poliției în unitatea de psihiatrie, până când magistrații vor stabili măsurile legale și vor decide dacă acesta are discernământ pentru a fi judecat.

Un atac de o ferocitate extremă

Tragedia a avut loc joi seara, după ce David a plecat de la cursul de limba engleză din incinta centrului cultural. Băiatul ar fi fost urmărit de atacator până la toaletă, unde, potrivit primelor date din anchetă, a fost înjunghiat de repetate ori.

Primele rapoarte menționează răni grave la torace, gât și spate, dar alte surse vorbesc despre un atac de o ferocitate extremă, cu peste 40 de lovituri de cuțit. Garda Civilă continuă căutările în zonă pentru a putea localiza arma crimei. În cadrul operațiunii participă câini specializați în detectarea resturilor biologice și drone, luându-se în calcul ipoteza că acesta ar fi putut arunca cuțitul pe un acoperiș sau l-ar fi ascuns în imediata apropiere.

Obsedat de victimă

Mai mulți vecini mărturisesc că tânărul era solitar, nu avea prieteni și obișnuia să își plimbe câinele prin zonă. Unii părinți își avertizaseră copiii să nu interacționeze cu el din cauza unor comportamente îngrijorătoare. Acesta vorbea despre moarte, arăta un cuțit și fusese implicat în câteva altercații cu alți minori.

Unii martori susțin că, recent, acesta făcea desene „ciudate” și ascundea mesaje într-o piață din localitate, unele dintre acestea fiind acum analizate de anchetatori. Într-unul dintre bilete se putea citi: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să le fac rău prietenilor mei și să mai țipe așa la mine”.

Potrivit mai multor mărturii, peruanul manifesta o adevărată obsesie față de victimă. Acesta ajunsese să afirme că băiatul era iubitul său. Fapt care a îngrijorat familia minorului, care solicitase ca acesta să nu se mai apropie de el. De asemenea, el avea o listă cu cu numele mai multor copii pe care ar fi putut să îi atace.

Un copil extrem de iubit de toată lumea

La doar 11 ani, David era fratele mai mare într-o familie cu 3 copii. Deși rezidenți în Brunete, aceștia erau prezenți constant în viața comunității din Villanueva de la Cañada. Băiatul era extrem de îndrăgit de colegii de școală și de echipa de fotbal. Mare amator de șah și portar talentat la grupa de juniori a orașului, David jucase în trecut pentru Brunete înainte de a se alătura clubului local.

Ca omagiu, Federația de Fotbal din Madrid a dispus păstrarea unui minut de reculegere la toate partidele din acest weekend. Cei care l-au cunoscut pe David îl descriu ca fiind un copil vesel, senin și plin de bucurie.

Tragedia a lăsat urme adânci mai ales în rândul comunității. „Copiii sunt distruși. Am încercat să le explicăm pe înțelesul lor ce s-a petrecut, dar refuză să creadă. Pentru mintea unui copil, este pur și simplu de neconceput că unul de-ai lor poate să dispară așa”, a declarat părintele unui coleg pentru sursa citată.

