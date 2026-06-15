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Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate

Oana Țoiu condamnă atacul Rusiei asupra civililor și patrimoniului religios și cultural al Ucrainei. Nici site-urile UNESCO n-au fost iertate
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Rusia a declanșat în noaptea de duminică spre luni un atac important cu rachete și drone la Kiev și Harkov. Mai multe persoane, atât civili, cât și personal de intervenție, au fost ucise în atac. Daunele și distrugerile au afectat nu doar clădirile rezidențiale, ci și mai multe situri de patrimoniu cultural – Catedrala Adormirii din Lavra Kiev-Pechersk, acoperișul Muzeului de Artă Arsenal și Studioul de Film Alexander Dovzhenko.

Ministrul interimar de Externe Oana Țoiu condamnă atacul iresposabil a rușilor. Mai multe persoane, atât civili, cât și personal de intervenție, au fost ucise în atac.

Patrimoniul UNESCO, bombardat

Daunele și distrugerile au afectat nu doar clădirile rezidențiale, ci și mai multe situri de patrimoniu cultural – Catedrala Adormirii din Lavra Kiev-Pechersk, acoperișul Muzeului de Artă Arsenal și Studioul de Film Alexander Dovzhenko,

Acest atac deosebit de crud și brutal împotriva unei mănăstiri protejate de UNESCO și a unui loc sacru al creștinismului ortodox arată cât de goale sunt afirmațiile lui Putin conform cărora Rusia este apărătorul valorilor creștine tradiționale. Istoria ne-a învățat că viața umană și valorile umane universale au o importanță redusă pentru Rusia imperialistă, condamnă Oana Țoiu.

Astfel de acte de violență fără sens și fără discriminare nu sunt doar încălcări flagrante ale dreptului internațional, ci și un semn de disperare pentru Rusia în războiul său de agresiune prost conceput și cu un soartă nefericită.

Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei,

Această lună a avut loc cele mai ucigătoare bombardamente împotriva civililor ucraineni de la începutul războiului din Rusia. Eșecul acțiunilor sale militare face ca Rusia să ucidă civili și să distrugă patrimoniu.

În timpul discuției mele cu Andrii Sybiha, am abordat adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care UE a început să îl pregătească.

Obiectivul este adoptarea acestuia la CAF în iulie. Consolidarea cadrului de sancțiuni este extrem de relevantă în circumstanțele actuale. Este singurul răspuns posibil în fața escaladării scandaloase de către Rusia a atacurilor la scară largă împotriva civililor și infrastructurii din UA, a recentelor incidente de securitate din statele membre, inclusiv România.

Având în vedere refuzul Rusiei de a se angaja în discuții de pace semnificative, în ciuda eforturilor dedicate ale SUA și UE, este necesar să se arate cea mai mare solidaritate cu partea agresată, rezumă Oana Țoiu.

Recomandarea autorului: Război în Ucraina, ziua 1.572. Atac cu rachete la Kiev și Harkov

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