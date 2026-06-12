Pakistanul anunță că SUA și Iran au ajuns la un acord de încetarea focului: „S-a ajuns la textul final, convenit, al acordului de pace”

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a spus că delegațiile SUA și Iran au ajuns la un acord în urma negocierilor.

„S-a ajuns la textul final, convenit, al cordului de pace” între SUA și Iran, a spus premierul, potrivit Al Jazeera.

Premierul Shehhbaz Sharfi le-a mulțumit pentru cooperare președintelui american Donald Trump, vicepreședintelui american JD Vance, secretarului de Stat Marco Rubio și emisarului Steve Witkoff, precum și președintelui iranian Masoud Pezeshkian și ministrul iranian de Externe Abbas Araghci.

„În contextul eforturilor intense de mediere ce au fost depuse în continuare de Pakistan, suntem pe deplin conștienți de campania neîncetată de dezinformare desfășurată de cei care doresc să saboteze acordul de pace. Lăsând la o parte gălăgia, putem confirma că s-a ajuns la un text final, convenit, al acordului de pace, iar Pakistanul colaborează acum îndeaproape cu ambele părți pentru a finaliza următorii pași. Pacea nu a fost niciodată atât de aproape ca acum.

@realDonaldTrump@JDVance@SecRubio@SteveWitkoff@SEPeaceMissions@drpezeshkian@araghchi”

Premierul spune că Pakistanul colaborează acum îndeaproape cu ambele părți pentru a finaliza următorii pași.

Și Iranul confirmă: „Un acord n-a fost niciodată mai aproape”

Sharif a postat la scurt timp după ce ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat că un acord „nu a fost niciodată mai aproape”. El a adăugat că „mass-media ar trebui să se abțină de la a face speculații”.

Mesajul a fost unul dintre cele mai clare de până acum din partea Iranului, indicând că un acord ar putea fi iminent.

Trump a respins știrile false

Trump a repostat declarația lui Araghchi pe contul său Truth Social.Cu puțin timp înainte de aceasta, președintele SUA a criticat rapoartele de la Fars News care dezvăluiau presupușii termeni ai acordului de pace, care nu au fost publicați.

Vicepreședintele american JD Vance, într-o postare pe X, a negat, de asemenea, că activele înghețate ale Iranului vor fi eliberate imediat.

„Acordul este structurat astfel încât să se asigure că preocupările SUA și ale aliaților săi sunt prioritizate și că, dacă Republica Islamică Iran își îndeplinește obligațiile, atunci beneficiile economice vor veni către ei și către întreaga regiune”, a scris Vance.

„Acest acord are potențialul de a reface regiunea și de a stabili o pace durabilă.”

Sursa Foto: Profimedia/Hepta