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Palatul Versailles și-a închis porțile. Centrul orașului a fost blocat, iar turiștii au dispărut. Ce restricții a impus Macron pentru vizita lui Trump

Melania Agiu
Palatul Versailles și-a închis porțile. Centrul orașului a fost blocat, iar turiștii au dispărut. Ce restricții a impus Macron pentru vizita lui Trump
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Președintele francez, Emmanuel Macron, face tot posibilul pentru a restabili relația cu omologul său american, Donald Trump, care a fost supusă unor tensiuni în ultimele luni. La încheierea summit-ului G7 de miercuri seara, președintele american a decis să rămână la Paris, pentru o cină organizată la Palatul Versailles, la invitația lui Emmanuel Macron. Scopul este de a sărbători oficial cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, la care Regatul Franței, spune Macron, a contribuit în mare măsură.

„De ce am vrut această cină? Nu este o cină de gală sau ceva de genul acesta. Nu, este o cină pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, pentru că Franța a jucat un rol în ea”, a declarat președintele francez într-un interviu acordat TF1 înainte de deschiderea summitului G7, care se desfășoară până miercuri.

„Va fi momentul nostru să celebrăm această prietenie” dintre cele două țări, a adăugat el.

Macron a menționat, de asemenea, că Trump a plecat „în mijlocul” summitului G7 de anul trecut din Canada. De data aceasta, „trebuie să rămână până la sfârșit pentru a pune la punct acordurile, deoarece avem și discuții importante despre tehnologia digitală și inteligența artificială miercuri”, a spus el, prezentând cina de la Versailles ca o modalitate de a-l menține în Franța.

Potrivit France 24, alegerea Palatului Versailles a fost făcută special pentru a-l atrage pe Trump, care este un fan al decorurilor opulente, dar nu este încântat de adunările multilaterale mari. El va fi întâmpinat acolo de omologul său francez la câteva ore după încheierea summitului G7.

Ce lideri mondiali au mai fost invitați de Macron la Versailles

Macron a găzduit deja trei șefi de stat la Versailles de la începutul primului său mandat în 2017: președintele rus Vladimir Putin, pe atunci viitorul împărat al Japoniei, Naruhito, și regele Charles al III-lea al Regatului Unit.

Palatul Versailles, închis pentru vizita lui Trump

Vizita președintelui american le complică, însă, miercuri, programul multor locuitori din Versailles, dar și turiștilor. Astăzi, Palatul Versailles este închis publicului, centrul orașului este blocat, iar turiștii au fost nevoiți să-și schimbe planurile.

„Un castel închis, niciun turist… Pentru noi, asta înseamnă o pierdere de 50%, ba chiar mai mult, din clientela noastră. Vom avea doar clienți din Versailles, dar nici ei nu vor veni… așa că nu, nu înțeleg”, mărturisește la BFMTV Caroline Raymond, asistentă de conducere la restaurantul „Le petit Bouillon” din Versailles, situat la doar câțiva metri de domeniul lui Ludovic al XIV-lea.

Palatul și domeniile de la Trianon rămân închise publicului pe întreaga zi de miercuri, 17 iunie 2026. Doar grădinile rămân accesibile, între orele 7:00 și 20:30, în condițiile obișnuite.

Parcarea interzisă, circulația îngreunată

Dincolo de acest restaurant, întregul centru al orașului Versailles este, într-adevăr, paralizat, miercuri, scrie BFMTV. Locurile de parcare sunt blocate, străzile sunt complet închise traficului, iar măsurile de securitate sunt extrem de stricte.

„Se vor stabili anumite zone restricționate, este o zi de evitat”, explică o locuitoare din Versailles. „Va fi mai greu să găsești locuri de parcare, asta e sigur”, confirmă o altă locuitoare în fața microfonului BFMTV.

În total, 23 de străzi și bulevarde sunt vizate de interdicții de staționare începând de marți, ora 6:00, și până la sfârșitul zilei de miercuri, „în orice caz, până la sfârșitul manifestației”, precizează municipalitatea din Versailles în ordinul său.

„Un simbol al prieteniei franco-americane”

Aacesta este, însă, prețul pe care trebuie să-l plătească francezii pentru a-l primi pe unul dintre cei mai bine protejați șefi de stat din lume, cu ocazia unui eveniment diplomatic în această bijuterie a patrimoniului francez.

Palatul de la Versailles este considerat „un loc emblematic al prieteniei franco-americane”, reamintește Palatul Elysée, „unde a fost semnat, în 1783, tratatul care a consacrat independența Statelor Unite”. În iulie 2017, Donald Trump fusese invitat de Emmanuel Macron la o altă cină, „între prieteni”, după cum se exprima șeful statului la acea vreme, la vârful Turnului Eiffel, în prestigiosul restaurant „Jules Vernes”.

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