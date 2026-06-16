Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a acceptat cu plăcere invitația primită din partea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la o cină oficială la Palatul Versailles, programată miercuri seară, după încheierea summitului G7 desfășurat la Evian.
„Președintele Franței, care este un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles”, a declarat Donald Trump marți, în marja summitului G7 organizat pe malul lacului Léman.
Liderul de la Casa Albă, cunoscut pentru aprecierea sa față de decorurile luxoase și elementele aurite, a făcut o comparație sugestivă atunci când a vorbit despre celebrul palat construit de Ludovic al XIV-lea.
„Versailles nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant. Așa că am spus că mi-ar plăcea să merg”, a afirmat Trump.
Comentariul vine în contextul în care președintele american a fost adesea asociat cu gustul pentru decorurile opulente, inclusiv după lucrările de redecorare realizate la Casa Albă odată cu revenirea sa la putere, în 2025.
Donald Trump a recunoscut că participarea la cina de lângă Paris îi va prelungi din nou programul și îl va obliga să plece din Franța la o oră târzie.
Președintele SUA venise deja după un program intens, părăsind Washingtonul târziu în noapte, la scurt timp după ce și-a sărbătorit aniversarea de 80 de ani printr-un amplu eveniment MMA organizat în grădinile reședinței prezidențiale.
Întrebat despre programul încărcat, Trump a răspuns zâmbind: „Oricum, nu sunt un mare dormitor”.
În Franța, opoziția a speculat că Emmanuel Macron ar fi ales Palatul Versailles pentru a-l impresiona pe Donald Trump și pentru a răspunde preferinței acestuia pentru recepțiile fastuoase.
Președintele francez a respins însă aceste interpretări.
„Nu este o cină de gală”, a declarat Macron luni. Potrivit acestuia, evenimentul este organizat pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, subliniind rolul important pe care Franța l-a avut în procesul care a dus la nașterea statului american.
Autoritățile franceze amintesc că Palatul Versailles are o semnificație aparte în istoria relațiilor franco-americane.
Acolo, în 1778, regele Ludovic al XVI-lea l-a primit pe Benjamin Franklin și a acordat sprijin militar coloniilor americane în războiul pentru independență. Tot la Versailles a fost semnat, în 1783, tratatul care a consfințit independența Statelor Unite.
Oficialii francezi susțin că întâlnirea dintre cele două delegații va avea un caracter de lucru și că este prevăzută drept o cină „sobră”, în ciuda decorului spectaculos oferit de unul dintre cele mai cunoscute palate din lume.