Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a acceptat cu plăcere invitația primită din partea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la o cină oficială la Palatul Versailles, programată miercuri seară, după încheierea summitului G7 desfășurat la Evian.

„Președintele Franței, care este un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles”, a declarat Donald Trump marți, în marja summitului G7 organizat pe malul lacului Léman.

Trump: „Versailles nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”

Liderul de la Casa Albă, cunoscut pentru aprecierea sa față de decorurile luxoase și elementele aurite, a făcut o comparație sugestivă atunci când a vorbit despre celebrul palat construit de Ludovic al XIV-lea.

„Versailles nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant. Așa că am spus că mi-ar plăcea să merg”, a afirmat Trump.

Comentariul vine în contextul în care președintele american a fost adesea asociat cu gustul pentru decorurile opulente, inclusiv după lucrările de redecorare realizate la Casa Albă odată cu revenirea sa la putere, în 2025.

„Nu sunt un mare dormitor”

Donald Trump a recunoscut că participarea la cina de lângă Paris îi va prelungi din nou programul și îl va obliga să plece din Franța la o oră târzie.

Președintele SUA venise deja după un program intens, părăsind Washingtonul târziu în noapte, la scurt timp după ce și-a sărbătorit aniversarea de 80 de ani printr-un amplu eveniment MMA organizat în grădinile reședinței prezidențiale.

Întrebat despre programul încărcat, Trump a răspuns zâmbind: „Oricum, nu sunt un mare dormitor”.

Macron respinge criticile privind organizarea cinei

În Franța, opoziția a speculat că Emmanuel Macron ar fi ales Palatul Versailles pentru a-l impresiona pe Donald Trump și pentru a răspunde preferinței acestuia pentru recepțiile fastuoase.

Președintele francez a respins însă aceste interpretări.

„Nu este o cină de gală”, a declarat Macron luni. Potrivit acestuia, evenimentul este organizat pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, subliniind rolul important pe care Franța l-a avut în procesul care a dus la nașterea statului american.

Autoritățile franceze amintesc că Palatul Versailles are o semnificație aparte în istoria relațiilor franco-americane.

Acolo, în 1778, regele Ludovic al XVI-lea l-a primit pe Benjamin Franklin și a acordat sprijin militar coloniilor americane în războiul pentru independență. Tot la Versailles a fost semnat, în 1783, tratatul care a consfințit independența Statelor Unite.

Oficialii francezi susțin că întâlnirea dintre cele două delegații va avea un caracter de lucru și că este prevăzută drept o cină „sobră”, în ciuda decorului spectaculos oferit de unul dintre cele mai cunoscute palate din lume.