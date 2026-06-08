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Papa Leon cere măsuri concrete în fața abuzurilor sexuale din Biserică. Ce le-a transmis Pontiful episcopilor din Spania

Melania Agiu
Papa Leon cere măsuri concrete în fața abuzurilor sexuale din Biserică. Ce le-a transmis Pontiful episcopilor din Spania
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Papa Leon al XIV-lea le-a cerut, luni, episcopilor spanioli să răspundă în fața „flagelului” violențelor sexuale comise în cadrul Bisericii cu „ascultare sinceră, dreptate, protecție și căi reale spre vindecare”.

Papa se află în vizită în Spania în perioada 6-12 iunie. Pontiful nu a folosit cuvintele „abuz sexual” în discursul său de luni din fața Conferinței Episcopale Spaniole, de la Madrid, dar a spus că „fiecare persoană rănită trebuie să poată găsi ascultare sinceră, acceptare, protecție și căi reale spre vindecare” în Biserică.

„După cum vedeți, călătoria noastră este alcătuită din întâlniri cu oamenii. Dintre aceștia nu vor lipsi cei care trec prin momente de întuneric și ne cer să fim samariteni pentru ei. Unele dintre cele mai dureroase întâlniri sunt cu cei care au fost răniți tocmai de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, inclusiv de membri ai clerului”, a spus papa.

„În fața acestui flagel, comunitatea ecleziastică este chemată să răspundă prin ascultare sinceră, adevăr, dreptate, protecție și căi reale spre vindecare, dar și un angajament tot mai hotărât în favoarea prevenirii și a unei culturi a bunătății”, a continuat el.

Suveranul Pontif ar urma să se întâlnească și cu victime ale abuzurilor sexuale comise în cadrul Bisericii Spaniole, o întâlnire cu ușile închise anunțată de mass-media.

Sâmbătă, în timp ce se afla la bordul avionului papal cu destinația Spania, suveranul Pontif a asigurat presa că va continua să lucreze personal și pentru întreaga Biserică asupra „abuzurilor”, deoarece „acestea sunt încă o rană deschisă”.

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