Papa Leon al XIV-lea cere Spaniei protejarea libertății religioase: „Trebuie tutelată libertatea de religie și de conștiință”

Papa Leon al XIV-lea a început sâmbătă o vizită de 7 zile în Spania și a cerut autorităților din Madrid să apere drepturile spirituale ale cetățenilor. Suveranul Pontif a avertizat, la Palatul Regal, că societatea se confruntă cu tensiuni mari. El a explicat că liderii actuali caută succesul rapid prin dezbinare, în loc să promoveze înțelegerea.

„Ispita de a câștiga popularitate suflând în focul polarizărilor pare să crească în loc să se micșoreze, iar demnitatea umană nu încetează să fie încălcată, avem nevoie de cultură, interioritate, educație liberă și de calitate, de transcendență.”

Apel la dialog pentru pace

Suveranul Pontif a subliniat că dorește să aducă armonie și colaborare între toate grupurile sociale. În viziunea sa, stabilitatea unei națiuni se construiește doar prin deschidere, nu prin dispute.

„Nu cultura ciocnirii, ci a întâlnirii generează stabilitate și prosperitate. Privind cu atenție, mesajul păcii (…) găsește primire în cel care nu se închide în ideologii prefabricate, ci se deschide la adevăr.”

Programul vizitei în Spania

Papa a aterizat la Madrid la ora 10:12 și a primit salutul familiei regale și al premierului Pedro Sanchez. În avion, acesta a discutat cu jurnaliștii despre respectul pentru fiecare ființă umană. Agenda primei zile include o întâlnire de caritate în parohia unde se roagă și comunitatea de români. La ora 20.30, Leon al XIV-lea merge în Plaza de Lima, unde este însoțit de cardinalul José Cobo Cano, arhiepiscop și mitropolit de Madrid, pentru Veghea de rugăciune cu tinerii.

Duminică, 7 iunie a.c., Leon al XIV-lea prezidează la ora 10.00 Sfânta Liturghie a solemnității ”Corpus Domini” în Plaza de Cibeles din Madrid. La procesiunea euharistică, a fost invitată și o fetiță româncă printre cei care presară cu petale de flori trecerea Preasfântului Sacrament. Al doilea moment al zilei din agenda călătoriei – ”A țese rețele cu domeniile culturii, arte, economiei și sportului” – începe la ora 18.00 și se desfășoară la Movistar Arena.

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