Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif

Papa Leon al XIV-lea a făcut luni un anunț istoric și și-a cerut scuze pentru rolul jucat de Sfântul Scaun în legitimarea sclaviei, dar și pentru că timp de mai multe secole nu a condamnat acest lucru. Suveranul pontif a numit această activitate a Vaticanului drept „o rană în memoria creștină”, scrie NBC News.

Au existat și alți papi care și-au cerut scuze pentru implicarea creștinilor în comerțul cu sclavi, însă niciun papă nu a recunoscut public acest lucru. Mai mult, niciun alt suveran pontif nu și-a cerut scuze pentru rolul pe care foștii papi l-au jucat în acordarea autorității explicite pentru subjugarea oamenilor de altă credință.

Primul papă născut în SUA, a cărui istorie familială include atât sclavi, cât și proprietari de sclavi, și-a cerut scuze în prima sa enciclică, „Magnifica Humanitas” (Umanitate Magnifică), care a fost publicată luni.

Procedând astfel, Papa Leon a răspuns unor apeluri vechi din partea catolicilor, activiștilor și cercetătorilor afro-americani adresate Sfântului Scaun pentru a-și ispăși propriul rol în comerțul cu ființe umane din epoca colonială.

„Este imposibil să nu simți o durere profundă atunci când contempli imensa suferință și umilință îndurată de atâția oameni, în contrast puternic cu demnitatea lor incomensurabilă de persoane infinit iubite de Domnul”, a scris Papa Leon în „Magnifica Humanitas”. „Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare.”

Spre exemplu, în 1452, Papa Nicolae al V-lea a emis bula papală Dum Diversas, care i-a acordat regelui portughez și succesorilor săi dreptul „de a invada, cuceri, lupta și subjuga” și de a lua toate posesiunile – inclusiv pământurile – ale „saracenilor, păgânilor și altor necredincioși și dușmanilor numelui lui Hristos” oriunde.

