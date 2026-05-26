Papa Leon avertizează că inteligența artificială riscă să devină „un alt Turn al Babelului”. Ce semnificație are comparația Pontifului

Papa Leon al XIV-lea a emis, luni, un manifest plin de fervoare în care a îndemnat guvernele din întreaga lume să încetinească dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și să limiteze efectele lor. În encliclica sa cuprinzătoare intitulată Magnifica Humanitas (Omenirea magnifică), Papa a cerut „cadre juridice solide, o supraveghere independentă, utilizatori informați și un sistem politic care să nu-și neglijeze responsabilitatea”.

Făcând referire la povestea biblică a Turnului Babel — în care un neam de oameni, mânat de mândrie, a încercat să construiască un turn suficient de înalt încât să ajungă la ceruri, stârnind mânia lui Dumnezeu — Papa a afirmat că această poveste ilustrează riscul oricărei întreprinderi care „aspiră să ajungă la ceruri fără binecuvântarea lui Dumnezeu”.

„Cu inima unui păstor și a unui tată, vă rog pe toți să renunțați la construirea unui alt Turn Babel și să vă uniți eforturile pentru a clădi binele comun”, a scris Papa Leon. „Alegerea fundamentală nu este între un «da» sau un «nu» față de tehnologie, ci mai degrabă între a construi Turnul Babel sau a reconstrui Ierusalimul”, a scris el.

În Biblie, Turnul Babel simbolizează un proiect grandios în care deciziile sunt determinate de mândrie, de lăcomie și de dorința de uniformizare, a sugerat Papa în textul său.

În cadrul procesului de reconstrucție a Ierusalimului, oameni de diferite origini au colaborat pentru a reconstrui zidurile dărâmate și au instaurat o conviețuire fraternă în interiorul acestora, a adăugat el.

Enciclica Suveranului Pontif – un text de peste 43 de mii de cuvinte care se anunță a fi unul dintre reperele papalității lui Leon – se citește ca o avertizare severă adresată directorilor din Silicon Valley și, în general, întregii umanități, cu privire la viitorul civilizației pe fondul progresului rapid al noilor tehnologii, scrie The Wall Street Journal.

Riscul, a spus Papa, este ca oamenii să fie reduși „la simple rotițe într-un sistem orientat spre o eficiență tot mai mare”.

În cadrul evenimentului de prezentare a documentului de la Vatican, Chris Olah, cofondatorul Anthropic, i-a mulțumit Papei Leon pentru că a abordat problemele ridicate de această nouă tehnologie revoluționară.

El a afirmat că firmele se confruntă cu presiuni comerciale puternice și au nevoie de o evaluare externă. „Fiecare laborator de cercetare de vârf în domeniul IA, inclusiv Anthropic, funcționează în cadrul unui set de stimulente și constrângeri care pot intra uneori în conflict cu a face ceea ce este corect”, a declarat Olah.

Anthropic este compania care produce instrumentele de IA Claude.

Discuțiile purtate cu oameni de știință, lideri politici și profesori l-au condus pe Leon la o concluzie îngrijorătoare, a declarat Pontiful luni.

„Inteligența artificială trebuie dezarmată, eliberată de logica care a transformat-o într-un instrument de dominare, excludere și moarte”, a spus el. „Ea trebuie să fie în slujba tuturor și a binelui comun.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif

Apel istoric al Papei Leon. Suveranul Pontif cere „dezarmanrea” Inteligenței Artificiale în prima sa enciclică