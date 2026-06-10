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Papa Leon al XIV-lea, întâmpinat la Barcelona cu un impresionant turn uman catalan. Momentul care a cucerit zeci de mii de oameni

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Papa Leon al XIV-lea a avut parte de o primire spectaculoasă la sosirea sa în Barcelona, unde una dintre cele mai vechi și prețuite tradiții ale Cataloniei a fost pusă în scenă special pentru Suveranul Pontif. Peste 130 de membri ai grupului Castellers de Vilafranca au construit un uriaș turn uman în fața a aproximativ 40.000 de persoane adunate pe Stadionul Olimpic Lluís Companys, într-unul dintre cele mai emoționante momente ale vizitei papale în regiune.

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Tradiția catalană care l-a impresionat pe Papa Leon al XIV-lea

Momentul central al serii de marți, 9 iunie, a fost reprezentat de celebra demonstrație a „castells”, turnurile umane care au devenit un simbol al identității catalane.

Membrii grupului Castellers de Vilafranca, considerați printre cei mai renumiți păstrători ai acestei tradiții, au venit din localitatea Vilafranca del Penedès, aflată la aproximativ 50 de kilometri de Barcelona, pentru a-i oferi Suveranului Pontif un spectacol unic.

Îmbrăcați în tradiționalele tricouri verde-jad, pantaloni albi și eșarfe negre, cei peste 130 de participanți au ridicat pas cu pas structura umană. În vârf a urcat Bruna Vall Galán, în vârstă de opt ani, care a salutat mulțimea și pe Papa Leon al XIV-lea înainte de a începe coborârea.

Pentru catalani, castells înseamnă mult mai mult decât o demonstrație de forță și echilibru.

„Una dintre bogățiile fundamentale ale castells este faptul că oricine poate participa, indiferent de vârstă, cultură, greutate sau înălțime, credințe sau ideologii. Fiecare persoană își are locul său în structură”, a explicat Ernest Gallart Pérez, președintele grupului.

Reacția Papei și a celor 40.000 de participanți

După ce turnul uman a fost construit și demontat cu succes, stadionul a erupt în aplauze și urale.

Potrivit relatărilor presei internaționale, Papa Leon al XIV-lea a urmărit momentul cu un zâmbet larg, în timp ce cele aproximativ 40.000 de persoane prezente pe stadion au reacționat cu un entuziasm comparat cu atmosfera de la un meci de fotbal.

Pentru membrii grupului, apariția în fața Suveranului Pontif a reprezentat un motiv de mândrie.

„Au fost o mulțime de oameni din întreaga lume care ne-au urmărit și, indiferent dacă ești mai mult sau mai puțin credincios, este un moment de mândrie pentru noi”, a declarat Àngel Grau, coordonatorul formației.

Ce a făcut Papa Leon al XIV-lea în prima zi la Barcelona

Suveranul Pontif a ajuns la Barcelona marți, 9 iunie, la aeroportul El Prat, fiind primit de reprezentanți ai autorităților catalane. După o scurtă întâlnire oficială, el a binecuvântat capela aeroportului și s-a deplasat la Catedrala Sfintei Cruci și a Sfintei Eulalia.

Acolo a condus rugăciunea de la mijlocul zilei și a transmis un mesaj despre unitate într-o lume plină de conflicte și diviziuni. Totodată, Papa a vorbit și în limba catalană, gest apreciat de autoritățile și credincioșii locali.

Seara s-a încheiat cu marea veghe de rugăciune de pe Stadionul Olimpic Lluís Companys, eveniment la care au participat zeci de mii de persoane și unde a avut loc impresionantul moment al turnului uman.

Programul Papei Leon al XIV-lea pentru 10 iunie

Miercuri, 10 iunie, agenda Suveranului Pontif este una extrem de încărcată.

Dimineața, la ora 10:50, Papa a vizitat penitenciarul Brians 1, unde se întâlnește cu deținuți. Ulterior, la prânz, se deplasează la celebra Abație Montserrat pentru rugăciunea Rozariului și întâlnirea cu comunitatea benedictină.

După-amiază, de la ora 16:30, este programată o întâlnire cu organizațiile caritative ale diecezei în parohia Sant Agustí din Barcelona.

Papa Leon ține un discurs la Madrid. Foto: Hepta/Mediafax Foto

Momentul culminant al vizitei va avea loc la ora 19:30 (ora locală), când Papa Leon al XIV-lea va celebra Sfânta Liturghie în Bazilica Sagrada Família. După slujbă, Suveranul Pontif va binecuvânta și inaugura Turnul lui Iisus Hristos, cea mai înaltă structură a capodoperei lui Antoni Gaudí, finalizată la exact 100 de ani de la moartea celebrului arhitect catalan.

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