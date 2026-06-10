Prima pagină » Știri externe » Papa Leon a sfințit noul turn al lui Iisus Hristos de la Sagrada Familia din Barcelona

Papa Leon a sfințit noul turn al lui Iisus Hristos de la Sagrada Familia din Barcelona

Papa Leon a sfințit noul turn al lui Iisus Hristos de la Sagrada Familia din Barcelona
Galerie Foto 20
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
20:41

UPDATE, Papa Leon a sfințit cel mai înalt turn al basilici Sagrada Familia din Barcelona

Papa Leon al XIV-lea a inaugurat și binecuvântat Turnul lui Iisus Hristos de la bazilica Sagrada Familia din Barcelona. Ceremonia a fost programată special pentru a marca centenarul morții arhitectului Antoni Gaudí.

Odată cu finalizarea exterioară a Turnului lui Iisus Hristos și montarea crucii gigantice în vârful său, Sagrada Familia a atins înălțimea finală de 172,5 metri, devenind astfel cea mai înaltă biserică de pe planetă.

Turnul lui Hristos este cel mai înalt și cel mai important dintre cele 18 turnuri proiectate de Gaudí. În vârful său se află o cruce monumentală cu patru brațe înaltă de 17 metri, realizată din sticlă și ceramică albă, concepută să reflecte lumina soarelui ziua și să lumineze cerul noaptea.

Deși structura exterioară a turnului este gata, bazilica nu este terminată în totalitate.

Papa Leon al XIV-lea este așteptat ca la 18:30 (ora locală a Spaniei) să oficieze o slujbă în Sagrada Familia, biserica emblematică a Barcelonei aflată în construcție din anul 1882. 

Vizita suveranului pontif coincide cu comemorarea a 100 de ani de la moartea legendarului arhitect catalan care a proiectat biserica: Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926).

Sagrada Familia este cea mai vizitată atracție turistică a Barcelonei. Numai anul trecut, 5 milioane de persoane au vizitat-o.  Biserica a fost consacrată în 2010 de către Papa Benedict al XVI-lea.

Papa Leon va inaugura Turnul lui Hristos

Pe durata slujbei, Papa va oferi o binecuvântare papală din cea mai înaltă turlă a ceea ce este acum cea mai înaltă biserică din lume.

În februarie, s-au finalizat lucrările la Turnul central al lui Iisus Hristos. Acesta are o înălțime de 172 de metri și este încoronat cu o cruce din ceramică gigantică de cinci etaje.

Sursa Foto: Vatican News

Sursa Foto: Vatican News

Slujba de la Barcelona va fi piatra de temelie a vizitei de o săptămână a suveranului pontif în Spania, prima sa călătorie europeană semnificativă de când a fost ales papă anul trecut.

Este primul papă care a ținut un discurs în Parlamentul Spaniei

Papa Leon a devenit primul papă care a efectuat o deplasare în Spania după 15 ani. Vaticanul a declarat că aproximativ 1,2 milioane de oameni au ieșit duminică pe străzile din Madrid.

Luni, Leo a devenit primul suveran pontif care s-a adresat parlamentului spaniol, avertizând parlamentarii că conflictul militar și polarizarea politică împing lumea într-o „profundă criză spirituală și culturală”.

Despre Antoni Gaudi

Vizita Papei la Sagrada Familia este programată să coincidă cu centenarul morții arhitectului catalan Antoni Gaudí.

Stilul arhitectural distinctiv al lui Gaudí încorporează adesea elemente naturaliste, jucăușe, a ajuns să definească Barcelona. Acestea pot fi observate în alte atracții precum Park Güell, Casa Batllo  sau Casa Mila.

Biserica ar urma să fie finalizată până în anul 2034, însă turiștii străinii o pot vizita. Banii plătiți finanțează construcția bisericii, potrivit NBC.

Mauricio Cortés, un arhitect mexican, se numără printre constructorii însărcinați cu finalizarea operei lui Gaudí. El a ansamblat crucea gigantică de 24 de tone care acum se află în Turnul lui Iisus Hristos.

Autorul recomandă: Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe