UPDATE, Papa Leon a sfințit cel mai înalt turn al basilici Sagrada Familia din Barcelona
Papa Leon al XIV-lea a inaugurat și binecuvântat Turnul lui Iisus Hristos de la bazilica Sagrada Familia din Barcelona. Ceremonia a fost programată special pentru a marca centenarul morții arhitectului Antoni Gaudí.
Odată cu finalizarea exterioară a Turnului lui Iisus Hristos și montarea crucii gigantice în vârful său, Sagrada Familia a atins înălțimea finală de 172,5 metri, devenind astfel cea mai înaltă biserică de pe planetă.
Turnul lui Hristos este cel mai înalt și cel mai important dintre cele 18 turnuri proiectate de Gaudí. În vârful său se află o cruce monumentală cu patru brațe înaltă de 17 metri, realizată din sticlă și ceramică albă, concepută să reflecte lumina soarelui ziua și să lumineze cerul noaptea.
Deși structura exterioară a turnului este gata, bazilica nu este terminată în totalitate.
Papa Leon al XIV-lea este așteptat ca la 18:30 (ora locală a Spaniei) să oficieze o slujbă în Sagrada Familia, biserica emblematică a Barcelonei aflată în construcție din anul 1882.
Vizita suveranului pontif coincide cu comemorarea a 100 de ani de la moartea legendarului arhitect catalan care a proiectat biserica: Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926).
Sagrada Familia este cea mai vizitată atracție turistică a Barcelonei. Numai anul trecut, 5 milioane de persoane au vizitat-o. Biserica a fost consacrată în 2010 de către Papa Benedict al XVI-lea.
Papa Leon va inaugura Turnul lui Hristos
Pe durata slujbei, Papa va oferi o binecuvântare papală din cea mai înaltă turlă a ceea ce este acum cea mai înaltă biserică din lume.
În februarie, s-au finalizat lucrările la Turnul central al lui Iisus Hristos. Acesta are o înălțime de 172 de metri și este încoronat cu o cruce din ceramică gigantică de cinci etaje.
Sursa Foto: Vatican News
Slujba de la Barcelona va fi piatra de temelie a vizitei de o săptămână a suveranului pontif în Spania, prima sa călătorie europeană semnificativă de când a fost ales papă anul trecut.
Este primul papă care a ținut un discurs în Parlamentul Spaniei
Papa Leon a devenit primul papă care a efectuat o deplasare în Spania după 15 ani. Vaticanul a declarat că aproximativ 1,2 milioane de oameni au ieșit duminică pe străzile din Madrid.
Luni, Leo a devenit primul suveran pontif care s-a adresat parlamentului spaniol, avertizând parlamentarii că conflictul militar și polarizarea politică împing lumea într-o „profundă criză spirituală și culturală”.
Despre Antoni Gaudi
Vizita Papei la Sagrada Familia este programată să coincidă cu centenarul morții arhitectului catalan Antoni Gaudí.
Stilul arhitectural distinctiv al lui Gaudí încorporează adesea elemente naturaliste, jucăușe, a ajuns să definească Barcelona. Acestea pot fi observate în alte atracții precum Park Güell, Casa Batllo sau Casa Mila.
Biserica ar urma să fie finalizată până în anul 2034, însă turiștii străinii o pot vizita. Banii plătiți finanțează construcția bisericii, potrivit NBC.
Mauricio Cortés, un arhitect mexican, se numără printre constructorii însărcinați cu finalizarea operei lui Gaudí. El a ansamblat crucea gigantică de 24 de tone care acum se află în Turnul lui Iisus Hristos.
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