Papa Leon al XIV-lea a inaugurat și binecuvântat Turnul lui Iisus Hristos de la bazilica Sagrada Familia din Barcelona. Ceremonia a fost programată special pentru a marca centenarul morții arhitectului Antoni Gaudí.

Odată cu finalizarea exterioară a Turnului lui Iisus Hristos și montarea crucii gigantice în vârful său, Sagrada Familia a atins înălțimea finală de 172,5 metri, devenind astfel cea mai înaltă biserică de pe planetă.

Turnul lui Hristos este cel mai înalt și cel mai important dintre cele 18 turnuri proiectate de Gaudí. În vârful său se află o cruce monumentală cu patru brațe înaltă de 17 metri, realizată din sticlă și ceramică albă, concepută să reflecte lumina soarelui ziua și să lumineze cerul noaptea.

Deși structura exterioară a turnului este gata, bazilica nu este terminată în totalitate.