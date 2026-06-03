Parchetul european extinde ancheta de corupție în Polonia în cazul tramvaielor modernizate cu fonduri UE

Parchetul european, (EPPO) condus de Laura Codruța Koveși, a anunțat miercuri că a pus sub acuzare încă doi suspecți în legătură cu modernizarea tramvaielor din Polonia. La cererea EPPO din Katowice, ofițerii Biroului Central Anticorupție (Centralne Biuro Antykorupcyjne) au reținut încă doi suspecți. Ancheta vizează privind presupuse fraude și corupție în domeniul achizițiilor publice. Aceste sunt legate de modernizarea infrastructurii de tramvai, finanțată de UE.

Suspecții, ambii înalți funcționari publici, au fost acuzați de corupție. Celor doi li s-au impus măsuri preventive. Inclusiv supraveghere polițienească și, pentru unul dintre ei, suspendarea din atribuțiile de serviciu, preia Mediafax.

Ancheta în formă continuată

Conform rapoartelor din decembrie 2025, ancheta în curs de desfășurare analizează suspiciunile de corupție activă și pasivă în legătură cu o companie responsabilă de infrastructura de tramvai din metropola Silezia Superioară-Zagłębie. Aceasta este finanțată de UE cu 1,9 miliarde PLN (448,3 milioane EUR) între 2007 și 2027.

La acea vreme, la cererea Parchetului European (EPPO) din Katowice, Polonia, ofițerii Biroului Central Anticorupție au reținut patru suspecți. Inclusiv un înalt funcționar public în cadrul unei anchete privind presupuse fraude și corupții în domeniul achizițiilor publice, legate de modernizarea infrastructurii de tramvai finanțate de UE.

Un contract de un milion de euro

Procurorii au suspectat că un oficial public de rang înalt a furnizat informații confidențiale unei companii privilegiate pentru a obține un contract pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de tramvai în metropola Silezia Superioară-Zagłębie. De asemenea, este suspectat de corupție.

Valoarea ofertei câștigătoare a depășit 1 milion de euro (5 milioane de zloți). Proiectul este finanțat în cadrul programului Fondurilor Europene pentru Infrastructură, Climă și Mediu 2021–2027. În timpul perchezițiilor efectuate de Biroul Central Anticorupție – Filiala Katowice, au fost confiscate aproximativ 38.000 de euro în numerar și un lingou de aur. Unul dintre suspecți a rămas în arest preventiv.

Anterior, la 5 mai 2026 , procurorul-șef european a solicitat, de asemenea, ridicarea imunității unui membru al Parlamentului suspectat de trafic de influență, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul EPPO.

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