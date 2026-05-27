Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro

Parchetul European a prezentat miercuri noi informații despre ancheta „Nebula”, în care a solicitat arestarea liderilor unui grup criminal organizat cu privire la o fraudă cu TVA în valoare de 78 de milioane de euro, conform Mediafax.

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Veneția, Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu sprijinul forețelor de ordine din Napoli, a arestat șapte suspecți considerați membri și intermediari ai unei rețele de crimă organizată, implicată într-o schemă amplă de fraudă cu TVA legată de comerțul cu produse sanitare și electronice. Ancheta are numele de cod „Nebula”.

„Nebula”, desfășurată în mai multe state UE

Arestările vin în urma unei operațiuni majore desfășurate în noiembrie 2025, condusă de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care a descoperit o rețea infracțională responsabilă pentru o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit în mai multe state membre ale UE. Potrivit procurorilor, măsurile luate acum îi vizează pe presupuşii lideri ai grupării și pe apropiații acestora.

Liderii grupării au fost arestați preventiv

Doi suspecți considerați organziatorii schemei au fost arestați preventiv, în timp ce alți patru au fost plasați în arest la domicilu. În cazul altor două persoane au fost dispuse măsuri preventive alternative, printre care obligația de a se prezenta periodic la autorități și interdicția de a desfășura activități comerciale. Mandatele au fost puse în aplicare pentru șapte persoane, după ce un al optulea suspect ar fi părăsit țara.

Cum funcționa schema de fraudă

Conform anchetei, organizația criminală, formată din membri din Croația și Italia, opera o rețea de companii care cumpărau produse sanitare și de uz casnic fără TVA de la angrosiști ​​italieni. Produsele erau apoi revândute, doar formal, către companii „fără nume” cu sediul în zona Napoli, care le comercializau fără să achite TVA-ul datorat. Anchetatorii susțin că firmele implicate în diferitele etape ale fraudei erau controlate din Italia chiar de organizația criminală.

Lanțul de aprovizionare virtual, care a inclus multiple tranzacții transfrontaliere, a permis grupării criminale să evite plata a peste 33 de milioane de euro reprezentând TVA numai în Italia, plasând în același timp produse pe piața italiană la prețuri artificial de mici și extrem de competitive.

