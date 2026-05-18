Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO"

Ruxandra Radulescu
Laura Codruța Kovesi susține, într-un interviu pentru G4Media, că un fost procuror european i-ar fi cerut să nu mai publice date statistice pe motiv că ar încuraja „euroscepticismul”. De asemenea, aceasta mai precizează că în urma unor decizii politice ale Comisiei Europene s-ar fi dorit limitarea capacității de investigare a Parchetului European (EPPO).

”Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a declarat Laura Codruța Kovesi pentru susrsa citată.

„Am primit o scrisoare de amenințare”

„Am venit atunci la Bruxelles (în 2019). Cu câteva zile înainte, la hotelul la care am stat am primit o scrisoare de amenințare. Cumva știm că ești aici, știm ce se întâmplă și în ziua interviului.

În ziua interviului eram la hotel și de la recepție am fost anunțat că am primit o scrisoare și vă dați seama că am fost puțin surprinsă că nu știa nimeni la ce hotel stau. Am luat-o ca un semn de intimidare, adică să primești o astfel de scrisoare în ziua interviului nu era ceva foarte obișnuit”, a mai precizat Kovesi.

„Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”

Laura Codruța Kovesi acuză Comisia Europeană că nu vrea să contribuie la creșterea capacității de investigare a Parchetului European.

„Când m-am așezat am văzut bugetul era între 8 și 10 milioane de euro și scria 32,5 angajați. M-am mai uitat o dată și am întrebat sunteți convinși că e ok? 32 virgulă, 32 punct. Da, zice. Păi și cum? Ce-s ăștia 32,5 angajați.

Deci ăsta e numărul de procurori pe care tu poți să-l ai la viitorul Parchet European. Și am zis ok, am o dilemă. Eu n-am văzut niciodată jumătate de procuror. Puteți să-mi explicați cum îi 32,5 ăsta?

Și au zis: asta este ceea ce s-a decis, ce s-a estimat. Un funcționar al Comisiei Europene mi-a spus: doamna Kovesi, poate nu înțelegi, trebuie să te descurci cu ce primești. Comisia nu greșește niciodată.

Acum, spre final, în ultimii 3 ani, aș putea să spun că este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a Parchetului European”, a mai adăugat Kovesi.

„Toată lumea ar vrea o justiție independentă, până ajungi la cineva din anturajul lor”

„Și din păcate, am văzut asta și în România, dar văd asta și la nivelul altor state membre, dar și la nivel european. Toată lumea ar vrea o justiție independentă și credibilă, până ajungi la cineva din anturajul lor. Atunci nu mai e nevoie de justiție independentă. Atunci procurorii sunt abuzivi, procurorii nu-și fac treaba. Kovesi e prea ambițioasă. EPPO vrea prea multe”, a afirmat procurorul-șef al EPPO.

Cine este fostul înalt oficial al Comisiei Europene care ar fi intervenit în activitatea EPPO

„Am auzit de multe ori, chiar de la nivel foarte înalt al Comisiei Europene. Mi s-a spus: doamna Kovesi, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată că nu m-am așteptat la acest lucru.

Venind cu aceste cifre, arătăm că banii europeni de fapt nu sunt protejați și că există o problemă, și nu doar în estul Europei sau în Vest, nu doar în Nord sau în Sud, ci peste tot. Și cumva asta a început să deranjeze, pentru că era cumva contrar a ceea ce se știa, era acest mit că țările din estul Europei sunt mai corupte decât în vest, nu este așa și publicând aceste date statistice, cumva s-a creat această idee, că noi încercăm să arătăm că sunt probleme. Și atunci, în primul moment am fost un pic șocată. Nu mă așteptam ca de la acest nivel să se pună problema în acest fel.

Era domnul Hahn, comisar pentru buget. Sigur, acum și-a terminat mandatul, pentru că primul impuls i-am și spus în întâlnire. Sper că asta este o discuție izolată, pentru că, dacă asta se mai întâmplă, eu am să fac public acest lucru și la momentul respectiv percepția mea a fost că s-a înțeles, dar după aceea am auzit de mai multe ori că suntem prea ambițioși, că vrem prea mult. Păi nu vrem prea mult, asta e, asta e ceea ce trebuie să facem. Adică eu n-am fost numită în funcția asta să fac un parchet, să facem dosare din când în când”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

„N-am ajuns la bugetul care ar fi trebuit să existe de la început”

„Nu, încă n-am ajuns la bugetul care ar fi trebuit să existe de la început. Dar cumva am ajuns la un nivel la care putem să gestionăm volumul de activitate, dar acum sunt foarte îngrijorată dacă Ungaria va intra în EPPO, ceea ce ar fi formidabil și bugetul nostru rămâne același. Suntem chiar la limită.

Am trimis o scrisoare anul trecut domnului Marinescu, mi-a dat un răspuns, nici da, nici ba. Am cerut să agreăm încă un număr de 10 procurori și am primit un răspuns, să vedem dacă se schimbă competența cu revizuirea regulamentului, să vedem. Adică n-a zis nici, dar nici ba. Dar totuși mai avem nevoie de resurse, mai avem nevoie și de polițiști, mai avem nevoie de multe alte resurse ca să fim performanți. Nu, nu pentru altceva, dar, repet, nu este doar în România”, a mai menționat Kovesi pentru G4Media.

FOTO: Mediafax

