Vânătoare de iPhone-uri în Strâmtoarea Ormuz. Sute de pescari au ieșit pe mare după ce o navă cu 2.500 de containere s-a scufundat

Sute de pescari din Iran au plecat la vănătoare de iPhone-uri de ultimă generație, parfumuri franțuzești și alte bunuri după ce o navă comercială s-a scufundat în Strâmtoarea Ormuz. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu numeroase bărci care se strecoară printre containerele rămase la suprafața apei, în căutarea mărfurilor. Nava s-a scufundat pentru că s-ar fi lovit de o mină. Din februarie încoace de la izbucnira războiului din Orientul Mijlociu este a 3-a navă comercială care ajunge să se scufunde după un astfel de incident.

Localnicii au plecat cu bărcile să pescuiască bunurile care plutesc pe apă

Nava GFS Pride, înregistrată sub pavilion singaporez, avea la bord peste 2.500 de containere. După scufundarea vasului, marfa a ajuns în mare, iar localnicii încearcă acum să recupereze bunurile care plutesc pe apă. Vestea că printre mărfurile ajunse în apă se numără iPhone-uri și parfumuri de lux i-a scos pe pescari pe mare, cu bărci și ambarcațiuni de mici dimensiuni, în speranța că vor pune mâna pe produse valoroase, conform The Telegraph.

Filmările realizate la fața locului surprind numeroase bărci care se strecoară printre containerele ajunse în mare. Unii dintre cei aflați pe apă adună cutii și le urcă în ambarcațiuni, în timp ce alții încearcă să tragă după ei containere maritime întregi cu ajutorul bărcilor de mici dimensiuni.

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Nava GFS Pride s-a scufundat după un incendiu

Vasul comercial GFS Pride s-a scufundat după ce un incendiu a izbucnit la bord. Cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, fără ca vreunul dintre ei să fie rănit.

Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran susține că nava ar fi urmat un traseu maritim interzis și periculos și ar fi lovit o mină, care ar fi declanșat incendiul. Până în prezent, aceasta este versiunea prezentată de partea iraniană.

Scufundarea navei a lăsat în urmă mii de containere, unele ajunse în derivă în Strâmtoarea Ormuz. Prezența acestora pune în pericol celelalte vase care tranzitează zona. Din acest motiv, marina iraniană le-a transmis pescarilor să fie prudenți și să evite eventualele ciocniri cu obiectele plutitoare.

Trei nave comerciale s-au scufundat de la începutul conflictului

GFS Pride este a treia navă comercială care s-a scufundat de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, și a doua care s-a pierdut într-un interval de numai 24 de ore. Un alt vas, Cape Dao, care naviga sub pavilionul statului Antigua și Barbuda, s-a scufundat în urma unui atac produs pe 23 septembrie.

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz s-au intensificat, ajungând la cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul conflictului. Tensiunile din regiune continuă să afecteze traficul maritim. Generalul Mohammad Akraminia, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, a declarat vineri că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este condiționată de retragerea trupelor americane din regiune.

„Dacă SUA se retrag, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide”

Iranul a condiționat redeschiderea Strâmtorii Ormuz de retragerea forțelor americane din regiune. Vineri, 16 octombrie, generalul de brigadă Mohammad Akraminia, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, a avertizat că Teheranul va recurge la forță pentru a îndepărta trupele americane dacă acestea nu pleacă de bunăvoie.

„Dacă America părăsește regiunea, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, iar statele din zonă vor putea asigura împreună securitatea. Acest lucru va contribui și la îmbunătățirea economiei globale. Dacă americanii nu pleacă, îi vom alunga”, a declarat generalul.

Oficialul iranian a acuzat Statele Unite că au contribuit la creșterea insecurității în zona de la est de strâmtoare. Totodată, acesta le-a recomandat companiilor de transport maritim să folosească un coridor stabilit de armata iraniană, susținând că navele care îl vor urma nu vor fi în pericol.