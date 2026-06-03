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Pilot american de F-15E, implicat în două incidente de doborâre în aceeași campanie militară: „O coincidență extrem de neobișnuită”

Pilot american de F-15E, implicat în două incidente de doborâre în aceeași campanie militară: „O coincidență extrem de neobișnuită”
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Un pilot american de F-15E Strike Eagle a fost implicat în două incidente distincte de doborâre în cadrul aceleiași campanii militare, potrivit unor surse citate de CBS News. La mai puțin de șase săptămâni după ce s-a ejectat în urma unui incident de foc prietenesc în Kuweit, acesta a fost din nou nevoit să se catapulteze după ce avionul său a fost lovit de o rachetă sol-aer deasupra Iranului.

Același pilot, două doborâri în mai puțin de o lună și jumătate

Pilotul avionului F-15E Strike Eagle doborât deasupra Iranului se afla și la manșa unuia dintre aparatele distruse anterior într-un incident de foc prietenos produs în primele zile ale războiului, potrivit a două surse familiarizate cu situația, citate de CBS News.

Potrivit surselor, pilotul s-a numărat printre cei șase membri ai echipajelor care s-au ejectat în siguranță după ce trei avioane F-15E Strike Eagle au fost lovite din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană, într-un incident de foc prietenos petrecut deasupra Kuweitului.

Doborât deasupra Iranului și recuperat după o operațiune de salvare

La puțin peste 30 de zile de la primul incident, pilotul participa la o misiune de luptă deasupra Iranului când avionul său a fost lovit de o rachetă sol-aer. Militarii de la bord au fost nevoiți să se catapulteze, declanșând o amplă operațiune de căutare și salvare.

Pilotul, care a suferit răni grave, a fost recuperat după câteva ore. Cel de-al doilea membru al echipajului a fost găsit și evacuat după aproape două zile petrecute ascuns în teritoriul inamic.

Șeful Statului Major Interarme: „Curajul lor nu poate fi supraestimat”

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, l-a lăudat pe pilot și pe ofițerul sistemului de armament pentru curajul de care au dat dovadă.

„Curajul demonstrat atât de pilot, cât și de ofițerul sistemului de armament în timp ce erau izolați și în încercarea de a evita inamicul nu poate fi supraestimat”, a declarat generalul Dan Caine în timpul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă după salvarea celor doi militari.

„Curajul și tenacitatea lor în luptă sunt un rezultat direct al încrederii absolute pe care o au în forțele noastre de salvare, în antrenamentul lor și în voința lor de a supraviețui și de a se întoarce”, a spus Caine.

„Ca și cum ai fi lovit de fulger de două ori”

Solicitat să comenteze cazul, Comandamentul Central al SUA a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Generalul-locotenent în rezervă David Deptula, fost planificator principal al campaniei aeriene din Operațiunea Furtuna în Deșert și actual decan al Institutului Mitchell pentru Studii Aerospațiale, a descris situația drept una aproape fără precedent.

„Este o coincidență extrem de neobișnuită”, a declarat acesta pentru CBS News.

Deptula a precizat că nu își amintește un caz similar în care un pilot să fi fost doborât în două incidente separate în cadrul aceleiași campanii militare, cel puțin de la războiul din Vietnam încoace.

„E ca și cum ai fi lovit de fulger de două ori”, a spus Deptula.

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