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Mesajul șefului NATO pentru tinerii din Rusia: „Dacă mergeți pe frontul din Ucraina, există șanse foarte mari să muriți. Vi se vinde o minciună”

Mesajul șefului NATO pentru tinerii din Rusia: „Dacă mergeți pe frontul din Ucraina, există șanse foarte mari să muriți. Vi se vinde o minciună”
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Șeful NATO a făcut miercuri o vizită surpriză la Kiev, la scurt timp după atacurile masive ale Rusiei care au vizat capitala Ucrainei. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de Volodimir Zelenski, Rutte a ales să transmită un mesaj neobișnuit și tăios, adresat direct către cetățenii ruși.

„Trebuie să spun ceva aici, dar trebuie să le spun tinerilor ruși și familiilor lor. Vi se vinde o afacere proastă. Bărbați ca voi care se alătură luptei, nu veți fi antrenați. Echipamentul pe care ți-l vor oferi este de proastă calitate. Există șanse foarte mari să mori sau să fii rănit cât timp ești acolo. Și, dacă ești rănit, probabil că vei fi lăsat să suferi în noroi și să mori. Așadar, atunci când vorbim despre zeci de mii de victime rusești, nu este vorba de o chestiune abstractă. Probabil că veți fi dumneavoastră”, a transmis Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a călătorit la Kiev pentru a reconfirma sprijinul militar ferm al Alianței și pentru a coordona livrările de sisteme de apărare aeriană solicitate de urgență de președintele Volodimir Zelenski.

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