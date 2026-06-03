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Kuweitul suspendă zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a lovit aeroportul, iar o persoană a murit

Kuweitul suspendă zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a lovit aeroportul, iar o persoană a murit Galerie Foto 1
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Kuweitul a anunțat miercuri că a suspendat zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a avariat grav aeroportul țării, a ucis o persoană și a rănit mai multe. Aeroportul se redeschisese luni după închiderea din februarie din cauza războiului din Iran. Presa internă a relatat că Kuwait Airways își suspendă operațiunile până la o nouă notificare.

Kuweitul suspendă zborurile comerciale

Miercuri, o persoană a fost ucisă într-un atac iranian care a vizat instalații civile din Kuweit, inclusiv aeroportul internațional și misiunile diplomatice, a declarat ministerul de externe, fără să specifice despre ce misiuni este vorba.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, generalul de brigadă Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a declarat că „un număr de drone ostile” au vizat clădirea de pasageri a Aeroportului Internațional Kuweit, avariand grav clădirea și rănind „un număr de persoane”.

Atacul a provocat „daune grave” clădirii Terminalului 1 al aeroportului, a spus aceasta, citând Autoritatea Generală a Aviației Civile.

Kuwait Airways a declarat că a reluat zborurile de la Terminalul 4, după ce a evaluat daunele și a luat măsuri de siguranță.

Kuweitul a fost atacat în mod repetat de Iran de la începutul războiului pe 28 februarie. Pe 1 martie, o dronă iraniană a lovit un centru de operațiuni tactice american din Port Shuaiba, ucigând șase soldați americani și rănind peste 30. Dronele iraniene au avariat, de asemenea, o clădire guvernamentală din orașul Kuwait pe 5 aprilie.

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