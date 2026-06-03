Kuweitul suspendă zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a lovit aeroportul, iar o persoană a murit

Kuweitul a anunțat miercuri că a suspendat zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniene a avariat grav aeroportul țării, a ucis o persoană și a rănit mai multe. Aeroportul se redeschisese luni după închiderea din februarie din cauza războiului din Iran. Presa internă a relatat că Kuwait Airways își suspendă operațiunile până la o nouă notificare.

Kuweitul suspendă zborurile comerciale

Miercuri, o persoană a fost ucisă într-un atac iranian care a vizat instalații civile din Kuweit, inclusiv aeroportul internațional și misiunile diplomatice, a declarat ministerul de externe, fără să specifice despre ce misiuni este vorba.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, generalul de brigadă Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a declarat că „un număr de drone ostile” au vizat clădirea de pasageri a Aeroportului Internațional Kuweit, avariand grav clădirea și rănind „un număr de persoane”.

Kuwait has suspended commercial flights after an Iranian drone and missile attack hit the T1 building at its International Airport, causing injuries and severe damage, Kuwait’s General Civil Aviation Authority said. pic.twitter.com/4XhpAxvPWl — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 3, 2026

Atacul a provocat „daune grave” clădirii Terminalului 1 al aeroportului, a spus aceasta, citând Autoritatea Generală a Aviației Civile.

Kuwait Airways a declarat că a reluat zborurile de la Terminalul 4, după ce a evaluat daunele și a luat măsuri de siguranță.

Kuweitul a fost atacat în mod repetat de Iran de la începutul războiului pe 28 februarie. Pe 1 martie, o dronă iraniană a lovit un centru de operațiuni tactice american din Port Shuaiba, ucigând șase soldați americani și rănind peste 30. Dronele iraniene au avariat, de asemenea, o clădire guvernamentală din orașul Kuwait pe 5 aprilie.

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