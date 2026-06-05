Prima pagină » Știri externe » POLITICO: Noile sancțiuni ale SUA împing companiile europene să părăsească Cuba

POLITICO: Noile sancțiuni ale SUA împing companiile europene să părăsească Cuba

POLITICO: Noile sancțiuni ale SUA împing companiile europene să părăsească Cuba
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Noile sancțiuni americane intrate în vigoare vineri determină tot mai multe companii europene să își reducă sau să își închidă operațiunile din Cuba. De la lanțuri hoteliere spaniole până la giganți ai transportului maritim, firmele din UE încearcă să evite riscul înghețării activelor și al excluderii din sistemul financiar american, relatează POLITICO.

Companiile europene se retrag din Cuba pe fondul noilor sancțiuni

Începând de vineri, companiile cu sediul în Uniunea Europeană care operează în Cuba riscă să fie afectate de înghețarea activelor și de restricții privind accesul la sistemul financiar american.

În acest context, firme europene din domenii precum turismul, transportul maritim, logistica, energia și agricultura își reduc prezența pe insulă sau își închid complet operațiunile. Măsura vine după ce Washingtonul a decis să înăsprească embargoul vechi de decenii împotriva Cubei, extinzând presiunea nu doar asupra regimului de la Havana, ci și asupra partenerilor comerciali europeni ai insulei.

Hotelurile spaniole, printre cele mai afectate

Printre companiile cele mai expuse se numără grupurile hoteliere spaniole Meliá și Iberostar. Timp de decenii, resorturile operate de acestea pe plajele Cubei au reprezentat unele dintre cele mai importante active din portofoliile lor internaționale.

În ultimele săptămâni, însă, cele două grupuri și-au retras managementul și brandingul de la zeci de proprietăți de pe insulă. Meliá a justificat decizia prin existența unui „mediu geopolitic, social, juridic și economic în evoluție”.

Sursă Foto: Getty

Retragerea lanțurilor hoteliere spaniole a avut loc chiar înainte de intrarea în vigoare a noilor sancțiuni americane, care vizează în mod special companiile străine ce colaborează cu entități de stat cubaneze, în special cu conglomeratul militar GAESA.

Strategia lui Trump și impactul asupra relațiilor UE-Cuba

Pachetul de sancțiuni face parte din strategia mai amplă a președintelui american Donald Trump de a exercita presiuni asupra regimului președintelui cubanez Miguel Díaz-Canel.

Totuși, măsurile riscă să afecteze și Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Cubei și cea mai importantă sursă de investiții străine pentru economie. În fața riscului de sancțiuni americane, numeroase companii europene încearcă să își lichideze rapid interesele de pe insulă.

Luna trecută, compania franceză CMA CGM și operatorul german Hapag-Lloyd au suspendat transporturile către și dinspre Cuba până la noi notificări. Cele două companii reprezintă aproximativ 60% din traficul maritim al țării și au indicat explicit amenințarea sancțiunilor americane drept motiv al deciziei.

Temeri pentru companiile europene de dimensiuni medii

Daniel Bernbeck, director general al Delegației Germane pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor în Cuba, avertizează că noile măsuri sunt deosebit de periculoase pentru companiile europene de dimensiuni medii.

„Companiile mai mici ar putea fi ușor șterse de pe hartă”, a declarat acesta pentru POLITICO.

Bernbeck a precizat că firmele germane active în sectorul energetic cubanez ar putea fi expuse unor riscuri deosebite, fără a le nominaliza din motive de confidențialitate.

La rândul său, Susanne Gratius, specialistă în relațiile dintre UE și America Latină la Universitatea Autonomă din Madrid, consideră că avantajele de a face afaceri în Cuba nu mai compensează riscurile. Potrivit acesteia, noul context poate împinge insula către o formă și mai accentuată de izolare economică.

GAESA, ținta principală a Washingtonului

Noile sancțiuni vizează în mod direct Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomeratul controlat de armata cubaneză.

Potrivit unor registre guvernamentale clasificate obținute anul trecut de Miami Herald, GAESA controlează aproximativ 40% din economia Cubei. Conglomeratul operează sistemul bancar al țării, rețele de benzinării, supermarketuri și cea mai mare parte a industriei turistice.

„GAESA deține practic sectorul turistic”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio în cadrul unei audieri în Senat.

Peste jumătate dintre hotelurile Cubei sunt deținute de Gaviota, subsidiară a GAESA, iar majoritatea sunt administrate de grupuri hoteliere străine. Până recent, Meliá și Iberostar gestionau 52 de proprietăți pe insulă, inclusiv un complex de golf all-inclusive în Varadero și patru hoteluri de lux în Havana.

Turismul cubanez, în declin accentuat

Sancțiunile lovesc un sector turistic aflat deja într-o situație dificilă. Problemele economice, penuria de energie și întreruperile frecvente de curent au afectat atractivitatea insulei pentru turiștii străini.

Datele autorităților cubaneze arată că numărul vizitatorilor a scăzut de la 4,7 milioane în 2018 la doar 1,9 milioane anul trecut.

Potrivit Biroului Național de Statistică și Informații al Cubei, tendința descendentă continuă. În aprilie 2026 au fost înregistrate doar 30.551 de sosiri turistice.

Și producătorii de rom ar putea fi afectați

Riscurile nu se limitează la turism. Companiile europene implicate în producția romului Havana Club ar putea fi, de asemenea, expuse efectelor sancțiunilor.

Marca este produsă printr-o societate mixtă între grupul francez Pernod Ricard și compania de stat Cuba Ron. Pernod Ricard este implicată de decenii într-o dispută juridică privind drepturile asupra mărcii Havana Club, revendicate și de Bacardi, companie controlată de foști proprietari exilați.

Deocamdată, nu este clar în ce măsură noile sancțiuni vor afecta această activitate. Pernod Ricard nu a răspuns solicitărilor POLITICO privind operațiunile sale din Cuba.

Reacții prudente din partea Europei

Deși sancțiunile afectează deja interese economice europene, reacțiile guvernelor din UE au fost rezervate.

În Spania, țară cu legături istorice și economice puternice cu Cuba, guvernul condus de Pedro Sánchez a evitat o confruntare directă cu Washingtonul.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat că autoritățile „monitorizează îndeaproape” situația și încearcă să reducă impactul asupra companiilor spaniole. La rândul său, Jaume Bauzá, ministrul regional al Turismului din Insulele Baleare, unde își au sediul Meliá și Iberostar, a afirmat că autoritățile sunt dispuse să ofere sprijin dacă va fi necesar.

Franța și Germania au adoptat poziții similare, limitându-se la a anunța că urmăresc evoluțiile.

UE evită un conflict cu Washingtonul

Bert Hoffmann, cercetător german specializat în afaceri cubaneze, consideră că statele europene nu sunt dispuse să intre într-o dispută majoră cu Statele Unite pe tema Cubei.

Potrivit acestuia, capitalele europene au acceptat în mare măsură că „SUA nu va permite europenilor să aibă un rol major în relațiile cu Cuba”.

„Cu ce ar trebui Spania să amenințe SUA?”, a întrebat Hoffmann, sugerând că Europa dispune de puține instrumente reale pentru a contracara deciziile Washingtonului.

Bruxellesul, între dialog și critici

Situația contrastează cu reacția dură a Uniunii Europene din anii 1990, când Washingtonul a adoptat Legea Helms-Burton. Atunci, Bruxellesul a introdus o legislație de blocare care interzice companiilor europene să respecte anumite sancțiuni extrateritoriale americane și le permite să solicite despăgubiri.

Astăzi însă, pe fondul conflictelor din Europa și Orientul Mijlociu, apetitul pentru o confruntare pe tema Cubei este redus.

Întrebată de POLITICO despre eventuale măsuri, Comisia Europeană a transmis că încurajează un „dialog constructiv” între Washington și Havana.

Poziția a fost criticată de mai mulți eurodeputați. Leire Pajín, membră a grupului Socialiștilor și Democraților, a susținut că UE trebuie să facă mai mult pentru a combate efectele embargoului american și pentru a apăra interesele europene din Cuba.

„Uniunea Europeană trebuie să-și apere autonomia strategică. Trebuie să apere companiile europene”, a declarat aceasta.

Și eurodeputata franceză Leïla Chaibi, din grupul Stânga, a criticat lipsa de reacție a Bruxellesului.

„În ceea ce privește Cuba, ne comportăm cu SUA ca un cățeluș”, a afirmat ea.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
19:09
Putin dă un răspuns dur la scrisoarea președintelui Ucrainei. Refuză întâlnirea față în față și-l numește pe Zelenski „uzurpator”
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
17:59
NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate
FLASH NEWS Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
17:36
Macron vrea să îl impresioneze pe Trump înaintea summitului G7: Cină la Versailles sau o partidă de golf
FLASH NEWS Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
17:30
Putin la „Davosul rus”: „Furtul rezervelor internaționale ale Rusiei a afectat negativ dolarul și euro“. Ce avertizează liderul de la Kremlin
FLASH NEWS Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
17:10
Putin spune că politicile economice ale Uniunii Europene sunt „mioape”. „Febra sancțiunilor este o armă care s-a întors împotriva lor”
FLASH NEWS Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
16:27
Hoții care au furat tezaurul dacic din muzeul din Drents au primit sentința. Câți ani de închisoare trebuie să ispășească cei trei infractori
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Un organ uitat ar putea prezice cât de mult vei trăi
FLASH NEWS Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
19:12
Nicușor Dan, Comandantul Suprem al Armatei, după explozia dronei din Portul Constanța: Pe partea marină, pentru mine, e un subiect nou
UTILE Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
19:07
Antrenorii sunt de acord: Ce trebuie să faci, de fapt, începând cu vârsta de 55 de ani pentru o îmbătrânire activă
BREAKING NEWS Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
19:05
Alertă pe tot litoralul românesc. Cronologia crizei dronei ucrainene care a explodat în Portul Constanța
CONTROVERSĂ Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
18:50
Bolojan nu ratează nicio ocazie să facă reclamă la împrumuturile SAFE. Astăzi, incidentul cu drona ucraineană. Săptămâna trecută, Galați
FLASH NEWS Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
18:29
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. Ce argumente aduce președintele
DIPLOMAȚIE “Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra
17:29
“Diplomacy in Fashion”. 26 de designeri români au participat la evenimentul organizat de ambasadorul UK Giles Portman la Londra

Cele mai noi

Trimite acest link pe