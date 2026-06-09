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Nawrocki merge mai departe cu planul de a-i retrage lui Zelenski cea mai mare decorație a Poloniei. „Consiliul Ordinului Vulturul Alb și-a prezentat avizul“

Nawrocki merge mai departe cu planul de a-i retrage lui Zelenski cea mai mare decorație a Poloniei. „Consiliul Ordinului Vulturul Alb și-a prezentat avizul“
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Polonia analizează posibilitatea de a-i retrage președintelui ucrainean Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, după ce Ucraina a onorat o unitate militară legată de UPA, o forță naționalistă acuzată de masacrarea polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Decizia finală urmează să fie luată de președintele Karol Nawrocki după consultarea Consiliului Ordinului Vulturului Alb, potrivit Kyiv Post.

Polonia ia în calcul să îi retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb

Președintele polonez Karol Nawrocki va decide „la momentul oportun” dacă îi va retrage președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, după ce va primi avizul unui organism consultativ prezidențial, a declarat luni purtătorul său de cuvânt.

Luna trecută, Zelenski a luat decizia de a semna un decret prin care o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale din Ucraina a fost numită „Eroii UPA”, o referință la Armata Insurgentă Ucraineană, o forță naționalistă care a comis masacre împotriva polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lucru care a declanșat dezbaterea consiliului polonez și a produs o ruptură între Polonia și Ucraina, în ciuda faptului că Varșovia a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Kievului de la invadarea Rusiei pe scară largă în 2022.

Președintele polonez Karol Nawrocki a solicitat consiliul

Nawrocki, un naționalist cu studii de istorie, a solicitat consiliului să analizeze dacă lui Zelensky ar trebui să i se retragă distincția.

„Consiliul Ordinului Vulturului Alb și-a prezentat avizul președintelui Karol Nawrocki, care va lua o decizie la momentul oportun”, a declarat purtătorul de cuvânt Rafal Leśkiewicz pe X, în urma unei reuniuni a consiliului. 

Zelenski, decorat cu Ordinul Vulturului ALb în 2023

Ordinul Vulturului Alb i-a fost acordat lui Zelenski pe 5 aprilie 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda.

Zelenski a primit această distincţie drept „recunoaştere a contribuţiilor sale la aprofundarea relaţiilor dintre Polonia şi Ucraina, a eforturilor sale pentru consolidarea securităţii şi a angajamentului său de neclintit faţă de drepturile omului”.

Conform legislației poloneze, președintele poate iniția procedurile de revocare a Ordinului Vulturului Alb după consultarea consiliului, în cazul în care se consideră că un laureat nu mai este demn de această distincție.

Nawrocki: UPA joacă în favoarea propagandei ruse

Nawrocki a susținut că onorarea UPA joacă în favoarea propagandei ruse. Zelensky a declarat că unitatea militară a primit titlul onorific pentru a restabili tradițiile istorice ale forțelor armate ucrainene. 

Ministerul de Externe al Ucrainei a adăugat că „numai Moscova beneficiază” de diviziunile dintre cele două țări, îndemnând ambele părți să nu permită ca disputele privind istoria să submineze cooperarea lor actuală împotriva agresiunii ruse.

100.000 de civili, uciși între 1943 și 1945

Istoricii estimează că aproximativ 100.000 de civili polonezi au fost uciși între 1943 și 1945 în cadrul campaniilor de curățare etnică desfășurate de formațiuni naționaliste ucrainene, printre care și UPA, pe teritoriile care fac astăzi parte din vestul Ucrainei. 

Polonia consideră aceste ucideri drept genocid, în timp ce mulți ucraineni văd UPA în principal ca o mișcare care a luptat pentru independența Ucrainei împotriva dominației sovietice.

Kyrylo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei și fost șef al serviciilor de informații militare ale țării, s-a deplasat săptămâna trecută la Varșovia pentru discuții cu înalți oficiali polonezi.

Ambele părți au declarat că doresc să mențină deschise canalele de dialog, deși nu s-a anunțat nicio evoluție semnificativă.

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