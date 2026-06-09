Zelenski susține că Putin începe să piardă teren pe plan extern, inclusiv în Moldova: „Își pierde influența”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia traversează o perioadă de recul politic pe scena internațională, după mai multe eșecuri înregistrate de candidații și aliații susținuți de Kremlin. Liderul de la Kiev susține că Moscova își pierde treptat influența în mai multe state, inclusiv în Republica Moldova.

Zelenski: „Rusia pierde influență în diferite țări”

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Volodimir Zelenski a declarat că Federația Rusă a suferit în ultimele luni mai multe înfrângeri politice care arată o diminuare a influenței Kremlinului în afara granițelor sale.

În aprilie, cel mai apropiat aliat al lui Putin din Europa, Viktor Orbán, a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile parlamentare din Ungaria. Eforturile recente ale Rusiei de a sprijini candidații pro-Kremlin în Moldova și, în weekend, în Armenia au eșuat, de asemenea.

„Își pierd influența în diferite țări, inclusiv în Azerbaidjan”, spune Zelenskyy.

Zelenski consideră că aceste eșecuri reprezintă un semnal că influența Rusiei în regiune începe să se erodeze.

„Sunt izolați în interiorul Europei și, de asemenea, față de Statele Unite. Așadar, sunt singuri.”

Zelenksi: „i-am spus lui Trump că Putin minte”

Președintele ucrainean susține că l-a averizat în nenumerate rânduri pe președintele SUA Donald Trump în legătură cu „minciunile” lui Putin.

„I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte. Se joacă cu dumneavoastră, cu Casa Albă”, spune Zelenski, adăugând că le este recunoscător americanilor pentru „sprijinul puternic” acordat țării sale.

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