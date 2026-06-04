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Premierul Armeniei, protagonistul unui moment stânjenitor la un miting electoral: porumbelul păcii pe care l-a eliberat a refuzat să zboare

Ionuț Stan
Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan - Foto: X/@nexta_tv - Captură foto
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Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, a devenit protagonistul unui moment neașteptat în timpul unui miting electoral. Porumbelul alb pe care a încercat să îl elibereze în semn de pace a refuzat de două ori să zboare. Imaginile stânjenitoare au devenit rapid virale.

Un gest simbolic pregătit pentru a transmite un mesaj de pace s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru premierul Armeniei, Nikol Pashinyan. În timpul unui eveniment electoral organizat înaintea alegerilor parlamentare, liderul de la Erevan a încercat să elibereze un porumbel alb, însă pasărea a refuzat să coopereze.

Imaginile surprinse la miting și distribuite ulterior pe rețelele sociale arată cum premierul aruncă porumbelul în aer, însă acesta nu își ia zborul și revine imediat la „stăpânul său”. Pashinyan a repetat gestul pentru a doua oară, însă rezultatul a fost identic.

Sursa video – X/@nexta_tv

Momentul a stârnit numeroase reacții online, în condițiile în care porumbelul alb este considerat, la nivel internațional, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale păcii și reconcilierii. Mulți internauți au remarcat contrastul dintre semnificația simbolică a gestului și reacția neașteptată a păsării, care a ales să rămână la sol în loc să își ia zborul în fața participanților la eveniment.

Pashinyan vorbește despre relațiile cu Rusia și viitorul Armeniei

În cadrul aceleiași perioade electorale, Nikol Pashinyan a abordat și subiecte politice importante, inclusiv relația cu Federația Rusă. Premierul a dezvăluit că a fost contactat telefonic de președintele rus Vladimir Putin pe 1 iunie, când liderul de la Kremlin l-a felicitat cu ocazia zilei sale de naștere.

Potrivit lui Pashinyan, cei doi au convenit să se întâlnească după alegerile parlamentare pentru a discuta principalele dosare de interes comun și situația regională. Totodată, șeful Guvernului armean a comentat și propunerea privind organizarea unui referendum referitor la retragerea Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică.

Liderul de la Erevan a declarat că organizarea unei astfel de consultări populare în actualul context nu ar avea logică și nu reprezintă o prioritate pentru autorități.

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