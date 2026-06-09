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Președinta Bulgariei critică Bucureștiul pentru că amână construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre. „Nu pot explica de ce românii continuă să aibă rezerve“

Melania Agiu
Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, Sursă foto: Facebook
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Proiectul celui de-al treilea pod peste Dunăre, Ruse–Giurgiu, provoacă tensiuni între București și Sofia. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat profunda nedumerire față de întârzierea de ani de zile a proiectului de construire a celui de-al treilea pod peste Dunăre la Ruse – Giurgiu, relatează agenția de știri BGNES.

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Potrivit președintei, Europa de Sud-Est se confruntă cu un grav deficit de conectivitate într-un moment în care schimbările survenite în domeniul securității din regiunea Mării Negre impun măsuri imediate în materie de infrastructură. Liderul de la Sofia susține că blocarea acestei infrastructuri strategice continuă să condamne orașul Ruse la cozi interminabile de camioane.

„De ani de zile, în diversele funcții pe care le-am ocupat, nu pot explica de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve față de construirea acestui pod”, a declarat, luni, Iliana Iotova.

Aceasta a descris construirea noului pod ca un proiect cu întârzieri critice, care trebuie să fie pus urgent pe agenda politică la cel mai înalt nivel între Sofia și București.

Conform președintei, proiectul nu beneficiază de atenția cuvenită nici în cadrul priorităților europene, nici în noul cadru financiar al Uniunii Europene, deși s-a asigurat deja finanțarea pentru studiul de fezabilitate și a fost recunoscut ca un element important al conectivității europene în domeniul transporturilor și al apărării.

Problema se reflectă direct asupra traficului din regiunea Ruse, unde structurile locale ale Poliției Rutiere din Ruse sunt nevoite să reglementeze zilnic fluxul nesfârșit de camioane grele, relatează Dunav Most.

În decembrie 2025, Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană au semnat la Bruxelles un memorandum de cooperare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în regiune, care prevedea, printre altele, construierea de trei noi poduri peste Dunăre, între Bulgaria și România. E vorba de un al doilea pod mixt între Ruse și Giurgiu, unul la Silistra–Călărași și un altul la Nikopol–Turnu Măgurele.

Sursă foto: Facebook/ Iliana Iotova.

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