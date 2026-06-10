Péter Magyar, a depus o propunere legislativă care vizează pedepsirea cu închisoarea a politicienilor care mint în declarațiile de avere sau omit intenționat să completeze informații, scrie Magyar Hírlap. Inițiativa face parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a corupției și de reformare a statului lansată imediat după preluarea puterii în Ungaria de către partidul Tisza.

„Conform proiectului de lege depus ieri, în viitor oricine va furniza în mod intenționat informații false în declarația de avere va fi pasibil de închisoare”, a scris Magyar pe pagina sa de Facebook.

Propunerea urmează să fie discutată în Adunarea Națională de la Budapesta în următoarele săptămâni. Această măsură vizează în mod special politicienii care își ascund averile obținute din fonduri publice prin intermediul membrilor familiei, rudelor sau interpușilor.

Spre deosebire de sistemul actual, bazat pe încrederea în ceea ce scrie politicianul în declarația de avere, noul partid al lui Magyar vrea să implementeze verificări încrucișate cu datele de la fisc, registrele imobiliare, transferurile bancare și contractele de achiziții publice.

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