Președintele Belarusului dezvăluie o întâlnire secretă cu emisarii lui Zelenski. Lukașenko spune că, dacă va intra în război, totul se va schimba

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că s-a întâlnit în secret la Minsk cu reprezentanți ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cărora le-a transmis un avertisment privind riscul extinderii războiului, relatează Interfax. Declarația acestuia a fost făcută joi în cadrul unei întrevederi cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

Aleksandr Lukașenko a precizat că le-a transmis direct emisarilor lui Zelenski că, dacă Ucraina va încerca să atragă Belarusul în război, „calitatea conflictului se va schimba instantaneu” și va deveni un război complet diferit.

„Reprezentanții lui Zelenski au fost aici recent. Le-am spus direct: «Băieți, spuneți-i președintelui vostru: dacă crede că ne poate vorbi așa și apoi ne poate trage în război, ar trebui să înțeleagă că, calitatea războiului se va schimba imediat. Acesta va fi un război complet diferit»”, a declarat Lukașenko.

În acest sens, liderul de la Minsk a adăugat că a primit deja un răspuns din partea lui Zelenski, care a afirmat că ucrainenii înțeleg această poziție și doresc să evite o escaladare a războiului.

„Nu este nevoie să facem tam-tam, nu este nevoie să țipăm, nu este nevoie să încercăm să lovim pe cineva în față și așa mai departe. Haideți să o facem uman. Să înțelegem ce este Rusia și ce suntem noi. Există și o înțelegere”, a spus Lukașenko, subliniind că Belarus nu ar trebui să fie atras în război. Cu toate acestea, președintele Belarusului a reiterat că poziția sa este una pașnică și nu vrea să lupte împotriva ucrainenilor, dar în același timp a punctat că „în orice situație, vom fi de partea Rusiei”.

Întâlnirea dintre ucraineni și belaruși vine pe fondul unor presiuni și amenințări reciproce din ultimele zile. Cu o săptămână în urmă, Volodimir Zelenski i-a dat lui Lukașenko un ultimatum pentru a opri funcționarea releelor și echipamentelor de pe teritoriul Belarus folosite de Rusia pentru a ghida atacurile asupra Ucrainei. Președintele ucrainean a amenințat atunci că, în caz contrar, Kievul va lovi inclusiv industria petrolieră din Belarus.

Anterior declarațiilor lui Zelenski, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei a precizat că armata ucraineană a identificat deja peste 500 de ținte strategice din Belarus care sunt gata să fie distruse dacă Minskul decide să se alăture Rusiei în război. Drept replică, Lukașenko a precizat că Belarusul este vulnerabil și dorește evitarea conflictului.