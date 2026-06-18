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Președintele Finlandei preconizează că războiul din Ucraina ar mai putea să dureze câteva luni

Președintele Finlandei preconizează că războiul din Ucraina ar mai putea să dureze câteva luni
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Președintele Finlandei preconizează că războiul din Ucraina ar mai putea să dureze câteva luni
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Alexander Stubb susține că în ciuda eforturilor depuse pentru reluarea negocierilor pentru pace, războiul ruso-ucrainean ar mai putea să dureze câteva luni. 

Președintele Finlandei explică că Rusia nu dorește să atace în mod direct NATO, dar în schimb, luptele din Ucraina nu se vor opri în viitorul apropiat.  Stubb susține că războiul ar mai putea să dureze cel puțin între trei sau patru luni, citează Hufvudstadsbladet.

Președintele Finlandei explică care este scopul real al Rusiei

Liderul finlandez a respins avertismentele oficialilor politici și militari din celelalte țări, inclusiv din partea Suediei, în privința unui posibil atac al Rusiei împotriva unui stat membru NATO după încheierea războiului cu Ucraina.

Președintele finlandez a catalogat aceste predicții ca fiind „greșite”, potrivit RBC-Ukraine.

„În mod fundamental, nu sunt de acord. Țelul Rusiei este de a dezechilibra Europa și țările europene. O parte din aceste operațiuni hibride este să-i facă pe europeni să creadă că un atac rusesc este iminent. În calitate de președinte și comandant-șef, nu văd nicio dovadă în acest sens”, a spus Stubb.

Alexander Stubb mai crede că o Rusie „stabilă și securizată” este foarte importantă pentru Finlanda. Chiar și generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, spune că Rusia nu va îndrăzni să atace statele baltice pentru că „Moscova înțelege că va înfrunta o înfrângere inevitabilă într-un conflict direct cu NATO”. 

Predicțiile lui Stubb privind Rusia

  • Rusia nu va deveni niciodată o țară democratică sau deschisă Occidentului, chiar dacă ar pierde războiul cu Ucraina;
  • Rusia va rămâne o țară izolată;
  • Economia Rusiei va fi în continuare în urma țărilor dezvoltate.

Cum se va încheia războiul ruso-ucrainean?

56% dintre ucraineni susțin că SUA face presiuni asupra Kievului pentru a face concesii Rusiei, potrivit unui sondaj realizat de Kyiv International Institute of Sociology.

64% dintre respondenți susțin că statele europene vor continua să furnizeze asistență serioasă Ucrainei.

Sursa Foto: Hepta

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