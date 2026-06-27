Primul mesaj al Casei Albe, după ce SUA a atacat Iranul la doar o săptămână de la încheierea armistițiului

Casa Albă a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce Statele Unite au lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Ofensiva americanilor vine ca un răspuns la atacul cu dronă lansat de Iran asupra unui vas maritim, din Strâmtoarea Ormuz, în contextul armistițiului încheiat, în urmă cu o săptămână.

„America este și va fi întotdeauna o singură națiune sub cuvântul lui Dumnezeu”, scrie în postarea publicată pe Facebook de Casa Albă.

Totodată, Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a publicat pe platforma X și un clip cu momentul în care forțele americane atacă Iranul.

Donald Trump: „Nu-mi place faptul că iranienii au atacat”

Înainte ca Statele Unite să retalieze împotriva Iranului, președintele Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea, cu privire la atacul lansat de Teheran asupra unei nave maritime, care traversa Strâmtoarea Ormuz, sub pavilion singaporez.

Liderul de la Casa Albă a declarat că acțiunile Teheranului sunt o încălcare a tratatului de încetare a focului agreat de ambeșe părți.

„Nu-mi place faptul că iranienii au atacat– de fapt, au tras patru focuri”, a declarat Trump la Casa Albă. Întrebat de presă, la acel moment, dacă SUA va riposta, Trump a răspuns: „Veți afla.”

„Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene a încălcat acordul de încetare a focului”

Atacul Statelor Unite asupra Iranului a fost anunțat de Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM).

„Forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au efectuat lovituri împotriva Iranului pe 26 iunie, ca răspuns ferm la atacul de ieri asupra unei nave comerciale care tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Aeronavele americane au lovit depozite iraniene de rachete și drone, precum și amplasamente radar de coastă, după ce Iranul a atacat nava „Ever Lovely” pe 25 iunie cu o dronă kamikaze. Nava cargo, sub pavilion singaporez, ieșea din Strâmtoarea Ormuz, navigând de-a lungul coastei Omanului, în momentul atacului iranian.

Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene împotriva navigației comerciale a încălcat în mod clar acordul de încetare a focului. În plus, comportamentul periculos al Iranului a subminat libertatea de navigație, într-un moment în care fluxul comercial prin acest coridor vital de comerț internațional este în creștere”, a transmis organizația într-un comunicat oficial.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat profund economia la nivel global

Atacul Statelor Unite asupra Iranului, la data de 28 februarie, a reprezentat începutul unui conflict, care a provocat un dezechilibru economic major la nivel global.

Traficul comercial maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece aproximativ un sfert din consumul mondial de petrol și gaze, a fost profund afectat. În această perioadă tarifele la energie au crescut în Europa, inclusiv în România.