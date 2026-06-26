În ciuda atacurilor efectuate asupra insulei iraniene Sirik, SUA nu urmăresc să intre într-un nou război la scară largă cu Iran, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului pentru CNN.

Donald Trump a denunțat vineri atacul cu dronă iraniană asupra unei nave din strâmtoarea Ormuz ca o „încălcare prostească” a acordului de pace.

„Republica Islamică a Iranului a lansat patru drone de atac asupra navelor care au traversat strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit puntea superioară al unui vas cargou foarte scump. Pagubele au fost făcute, dar vasul a putut să înainteze. Am doborât celelalte trei drone. În mod evident, este o violare prostească a acordului de pace”, a scris Trump pe Truth Social.