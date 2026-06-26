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🚨 Lovituri ale SUA în Iran ca represalii la atacul iranian de ieri / Proteste violente la Beirut după armistițiul Israel-Liban

Lovituri ale SUA în Iran ca represalii la atacul iranian de ieri / Proteste violente la Beirut după armistițiul Israel-Liban
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UPDATE: SUA nu doresc să reia operațiunile militare majore împotriva Iranului

În ciuda atacurilor efectuate asupra insulei iraniene Sirik, SUA nu urmăresc să intre într-un nou război la scară largă cu Iran, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului pentru CNN.

Donald Trump a denunțat vineri atacul cu dronă iraniană asupra unei nave din strâmtoarea Ormuz ca o „încălcare prostească” a acordului de pace.

„Republica Islamică a Iranului a lansat patru drone de atac asupra navelor care au traversat strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit puntea superioară al unui vas cargou foarte scump. Pagubele au fost făcute, dar vasul a putut să înainteze. Am doborât celelalte trei drone. În mod evident, este o violare prostească a acordului de pace”, a scris Trump pe Truth Social.

 

00:40

UPDATE: Mesajul lui Trump

Mesajul lui Donald Trump, postat pe paginile de socializare ale Casei Albe:

„America a fost și va fi pentru totdeauna o singură națiune sub Dumnezeu”.

Înainte de a ordona atacul, președintele Trump a asistat la prezentarea raportului Comisiei pentru Libertate Religioasă în Biroul Oval de la Casa Albă.

00:27

UPDATE: Proteste violente se aprind la Beirut după armistițiul Israel-Liban

Susținătorii Hezbollah au ieșit pe străzile din Beirut pentru a protesta împotriva acordului de pace mediat de SUA dintre Liban și Israel.

Protestararii au catalogat acordul drept „acord de capitulare” și au solicitat retragerea imediată și necondiționată a trupelor israeliene din sudul Libanului.

Protestatarii au blocat șoseaua Salim Salam și rutele către aeroportul din Beirut, în timp ce au defilat cu drapele ale Iranului și Hezbollah.

Unii protestatari pro-Hezbollah s-au deplasat cu motocicletele, iar alții au provocat incendii în suburbia sudică Dahieh.

Forțele de securitate libaneze au staționat, folosind gaz lacrimogen pentru a dispersa mulțimile furioase.

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UPDATE: Iranul pretinde că a respins cu succes bombardamentul american

Garda Revoluționară Iraniană a transmis că forțele navale și aeriene ale Teheranului au respins cu succes bombardamentul SUA asupra insulei Sirik și au apărat teritoriul suveran al Republicii Islamice.

„Forțele de atac ale Americii au fost constrânse să se retragă”.

Garda Revoluționară a amenințat că asaltul american nu va rămâne fără „răspuns” din partea forțelor armate iraniene și a atenționat că orice următoare „greșeală” va fi întâmpinată cu un „răspuns direct și decisiv” la momentul și locul stabilit de Iran.

CENTCOM a raportat că Teheranul a violat armistițiul după ce a atacat „M/V Ever Lovely”, un cargou sub pavilionul Singapore lângă strâmtoarea Ormuz.

Armata SUA a efectuat aracuri asupra Iranului sâmbătă, la miezul nopții (după ora locală), ca răspuns la încălcarea acordului de pace. Comandamnetul Central al SUA a spus că forțele SUA au dat un „răspuns puternic” Iranului, care a revendicat controlul asupra strâmtorii Ormuz și a restricționat navigația vineri seară.

Ce ținte din Iran au fost vizate de atacurile SUA

Țintele vizate au fost depozitele de drone și rachete iraniene, precum și instalații radar de pe coastă. Presa iraniană a raportat că un proiectil necunoscut a lovit un dig din Sirik, provocând o explozie, potrivit Reuters.

Săptămâna trecută, pe 17 iunie, președintele Donald Trump  a semnat Memorandumul Înțelegerii întocmit la Islamabad. Acordul de pace a fost semnat și de președintele iranian Masoud Pezeshkian la Teheran, marcând oficial încetarea războiului dintre SUA și Iran declanșat din 28 februarie 2026.

Ostilitățile dintre Iran și SUA au repornit după ce Israelul și Libanul au încheiat un acord de pace

Israelul n-a luat parte la negocieri, dar a fost de acord să suspende operațiunile militare din Liban după ce ostilitățile cu Hezbollah au fost reluate.

Oficialii libanezi și israelieni au semnat un acord inițial de pace după mai multe zile de negocieri pentru  încetarea focului între Israel și Hezbollah.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a asistat la semnarea acordului. Israel a accepat să-și retragă trupele din două zone din sudul Libanului.

Sursa Foto: US Army

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