Prima pagină » Știri externe » Iranul sfidează acordul de pace cu SUA și a restricționat circulația din strâmtoarea Ormuz. Cât este prețul petrolului după reluarea tensiunilor

Iranul sfidează acordul de pace cu SUA și a restricționat circulația din strâmtoarea Ormuz. Cât este prețul petrolului după reluarea tensiunilor

Iranul sfidează acordul de pace cu SUA și a restricționat circulația din strâmtoarea Ormuz. Cât este prețul petrolului după reluarea tensiunilor
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Regimul islamic de la Teheran a încălcat din nou Memorandumul Înțelegerii de la Islamabad ce a fost încheiat pe 17 iunie, marcând „un final aparent” al războiului SUA-Iran declanșat din 28 februarie.

Iranul și-a reafirmat vineri „dreptul” de a controla navigația prin strâmtoarea Ormuz, la o zi după ce forțele navale iraniene au atacat un cargou sub pavilionul Singapore. Alte trei petroliere străine au fost întoarse din drum pentru că ar fi încercat o „tranzitare neautorizată”, a transmis televiziunea de stat iraniană.

Tensiuni la cote înalte în Golful Persic: Iranul vrea să impună taxe de trecere navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz

Autoritățile iraniene au avertizat statele să nu-și trimită navele să circule pe rute neautorizate din strâmtoarea Ormuz, fără să fie escortate.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată în baza unor aranjamente ambigue, a unor rute alternative sau a unor decizii care nu țin cont de rolul Iranului ca stat de coastă”, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi.

Rapoarte publicate zilele trecute susțin că republica islamică urmărește să impună taxe de trecere și protecție tuturor navelor care navighează în culoarul îngust. Teheranul chiar ar putea scoate un profit anual de 40 de miliarde de dolari. 

Regimul de la Teheran a respins declarația comună a SUA și a șase state arabe din Golf. A catalogat-o „intervenționistă, iresponsabilă și provocatoare”. Ministerul de Externe al Iranului a acuzat vineri că prezența militară a SUA în Golful Persic duce la insecuritate și diviziuni regionale.

De asemenea, Iranul afirmă că are dreptul să impună taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. În regim normal, 20% din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate sunt transportate prin acest culoar navigabil. În ultimele 4 luni, strâmtoarea a devenit cel mai „fierbinte loc” de pe planetă după începereea războiului.

Administrația Trump: „Navigația în strâmtoarea Ormuz trebuie să fie liberă, fără taxe și restricții”

Oficiali din administrația Trump au susținut în mod repetat că Iranul nu poate împiedica libera circulație în strâmtoarea Ormuz. Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat:

„navigația din strâmtoare trebuie să fie liberă, necondiționată și fără restricții, fără taxe, fără încercări de exercitare a controlului”.

Prețurile petrolului s-au menținut tot la nivel scăzut în ciuda tensiunilor. Vineri, prețurile au scăzut cu peste 3%. Prețul Brent la țiței este 72 de dolari.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZASTRU Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela a crescut la 920 de morți. Reuters: Peste 50.000 de persoane sunt dispărute
21:45
Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela a crescut la 920 de morți. Reuters: Peste 50.000 de persoane sunt dispărute
ECONOMIE UE bagă Bulgaria în procedura de deficit și îi impune limita de cheltuieli. În ce situație este România
21:15
UE bagă Bulgaria în procedura de deficit și îi impune limita de cheltuieli. În ce situație este România
FLASH NEWS Reuters: SUA continuă cu vânzarea de motoare cu reacție în valoare de 700 de milioane pentru avionul de luptă KAAN al Turciei
19:55
Reuters: SUA continuă cu vânzarea de motoare cu reacție în valoare de 700 de milioane pentru avionul de luptă KAAN al Turciei
SCANDALOS Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false
19:10
Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false
JUSTIȚIE Fostul consilier pe securitate al lui Trump, devenit acum critic, a pledat vinovat pentru deținere ilegală de documente secrete
18:58
Fostul consilier pe securitate al lui Trump, devenit acum critic, a pledat vinovat pentru deținere ilegală de documente secrete
MEDIU Un post public de radio german face campanie împotriva aparatelor de aer condiționat: „Ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul”
17:58
Un post public de radio german face campanie împotriva aparatelor de aer condiționat: „Ce ne răcorește pe noi, încălzește Pământul”
Mediafax
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Digi24
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Negocierile de la Cotroceni, în impas. SURSE: „Partidele nu au dat dovadă de flexibilitate în urma discuțiilor de azi”
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Digi24
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Cancan.ro
AMENDĂ de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Studiu: multe femei aleg un analgezic mai puțin eficient pentru durerile menstruale
REACȚIE PNL acuză PSD că a provocat criza politică: „A dărâmat un guvern stabil și funcțional”
22:58
PNL acuză PSD că a provocat criza politică: „A dărâmat un guvern stabil și funcțional”
REACȚIE Liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan că protejează PSD și îi cere scuze publice față de PNL
22:50
Liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe Nicușor Dan că protejează PSD și îi cere scuze publice față de PNL
SPORT David Popovici ia argintul la 50 m liber la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național
22:20
David Popovici ia argintul la 50 m liber la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național
FLASH NEWS Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog atrage atenția: „Sunt extraordinar de puţini medici de medicină şcolară”
22:11
Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog atrage atenția: „Sunt extraordinar de puţini medici de medicină şcolară”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan îl contrazice pe președintele Nicușor Dan și zice că nu l-a mințit. Ce spune despre varianta Mureșan
22:10
Ilie Bolojan îl contrazice pe președintele Nicușor Dan și zice că nu l-a mințit. Ce spune despre varianta Mureșan
FLASH NEWS Alexandru Rogobete, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile”
20:45
Alexandru Rogobete, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe