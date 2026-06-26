Regimul islamic de la Teheran a încălcat din nou Memorandumul Înțelegerii de la Islamabad ce a fost încheiat pe 17 iunie, marcând „un final aparent” al războiului SUA-Iran declanșat din 28 februarie.

Iranul și-a reafirmat vineri „dreptul” de a controla navigația prin strâmtoarea Ormuz, la o zi după ce forțele navale iraniene au atacat un cargou sub pavilionul Singapore. Alte trei petroliere străine au fost întoarse din drum pentru că ar fi încercat o „tranzitare neautorizată”, a transmis televiziunea de stat iraniană.

Tensiuni la cote înalte în Golful Persic: Iranul vrea să impună taxe de trecere navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz

Autoritățile iraniene au avertizat statele să nu-și trimită navele să circule pe rute neautorizate din strâmtoarea Ormuz, fără să fie escortate.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată în baza unor aranjamente ambigue, a unor rute alternative sau a unor decizii care nu țin cont de rolul Iranului ca stat de coastă”, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi.

Rapoarte publicate zilele trecute susțin că republica islamică urmărește să impună taxe de trecere și protecție tuturor navelor care navighează în culoarul îngust. Teheranul chiar ar putea scoate un profit anual de 40 de miliarde de dolari.

Regimul de la Teheran a respins declarația comună a SUA și a șase state arabe din Golf. A catalogat-o „intervenționistă, iresponsabilă și provocatoare”. Ministerul de Externe al Iranului a acuzat vineri că prezența militară a SUA în Golful Persic duce la insecuritate și diviziuni regionale.

De asemenea, Iranul afirmă că are dreptul să impună taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. În regim normal, 20% din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate sunt transportate prin acest culoar navigabil. În ultimele 4 luni, strâmtoarea a devenit cel mai „fierbinte loc” de pe planetă după începereea războiului.

Administrația Trump: „Navigația în strâmtoarea Ormuz trebuie să fie liberă, fără taxe și restricții”

Oficiali din administrația Trump au susținut în mod repetat că Iranul nu poate împiedica libera circulație în strâmtoarea Ormuz. Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat:

„navigația din strâmtoare trebuie să fie liberă, necondiționată și fără restricții, fără taxe, fără încercări de exercitare a controlului”.

Prețurile petrolului s-au menținut tot la nivel scăzut în ciuda tensiunilor. Vineri, prețurile au scăzut cu peste 3%. Prețul Brent la țiței este 72 de dolari.

Sursa Foto: Shutterstock