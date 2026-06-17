Prințesa Mette-Marit a Norvegiei a fost supusă unui transplant pulmonar

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, în vârstă de 52 de ani, a fost supusă unui transplant pulmonar la Spitalul Național din Oslo. Anunțul a fost făcut miercuri de Casa Regală, care a transmis că intervenția a decurs bine, iar perioada de recuperare a început sub supraveghere medicală.

Prințesa Mette-Marit a Norvegiei a fost operată la Spitalul Național din Oslo

Palatul Regal a confirmat că Mette-Marit a fost operată la Rikshospitalet, parte a Spitalului Național din Oslo.

„Suntem foarte încântați că totul a mers bine până acum. Ca toți ceilalți pacienți recent transplantați, Prințesa Moștenitoare va fi internată la Rikshospitalet timp de câteva săptămâni”, a declarat Arnt Fiane, șeful Departamentului de Chirurgie Toracică din cadrul spitalului.

Prințesa suferă de mai mulți ani de o formă rară de fibroză pulmonară, afecțiune care provoacă dificultăți respiratorii și care a determinat-o să își reducă semnificativ activitățile oficiale. Potrivit medicilor, agravarea recentă a bolii a făcut necesară efectuarea transplantului.

Medicii atrag atenția asupra riscurilor intervenției

Transplantul pulmonar este considerat una dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale, iar recuperarea poate dura luni de zile.

„Una din opt persoane nu supraviețuiește în primul an. După zece ani, aproximativ jumătate dintre cei care au suferit un transplant pulmonar sunt încă în viață”, a declarat pneumologul Are Holm, în cadrul unei conferințe de presă.

După externare, prințesa va urma un program de recuperare și monitorizare medicală pe termen lung.

Familia regală se mobilizează pentru a-i fi alături

Presa norvegiană relatează că prințul moștenitor Haakon și-a redus agenda oficială pentru a petrece mai mult timp alături de soția sa în perioada recuperării.

De asemenea, fiica lor, prințesa Ingrid Alexandra, și-a întrerupt studiile de științe sociale de la Universitatea din Sydney și s-a întors în Norvegia. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aceasta intenționează să rămână la Oslo pe durata toamnei pentru a fi aproape de mama sa.

Monarhia norvegiană traversează o perioadă dificilă

Anunțul privind starea de sănătate a lui Mette-Marit vine într-un moment complicat pentru familia regală norvegiană. Luni, fiul cel mare al prințesei, Marius Borg Høiby, dintr-o relație anterioară, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru viol.

În ultimele luni, Mette-Marit s-a aflat și în centrul unor controverse legate de relația sa de prietenie cu Jeffrey Epstein, după reapariția în spațiul public a unor informații privind contactele dintre cei doi. Subiectul a generat dezbateri ample în Norvegia și a afectat imaginea publică a prințesei.

Potrivit unor sondaje publicate la începutul anului 2026, aproape jumătate dintre norvegieni considerau că Mette-Marit nu ar trebui să devină regină, pe fondul controverselor care au afectat popularitatea sa.