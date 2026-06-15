Prima pagină » Știri externe » Scandal de proporții în Norvegia. Fiul prințesei moștenitoare a fost condamnat la patru ani de închisoare. Pentru ce infracțiuni a fost găsit vinovat

Scandal de proporții în Norvegia. Fiul prințesei moștenitoare a fost condamnat la patru ani de închisoare. Pentru ce infracțiuni a fost găsit vinovat

Melania Agiu
Scandal de proporții în Norvegia. Fiul prințesei moștenitoare a fost condamnat la patru ani de închisoare. Pentru ce infracțiuni a fost găsit vinovat
Galerie Foto 6
Sursă foto: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost condamnat la patru ani de închisoare, luni, după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, printre care două acuzații de viol.

Sursă foto: Mediafax

Potrivit The Guardian, autoritățile din Norvegia au impus, de asemenea, un ordin de restricție de doi ani față de una dintre victimele sale.

Verdictul a fost pronunțat, luni dimineață, de Tribunalul districtual din Oslo, la aproape trei luni de la încheierea procesului lui Høiby, care a durat șase săptămâni.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat pentru agresiune asupra fostei sale iubite, Nora Haukland, singura victimă a cărei identitate a fost făcută publică. I s-a impus să plătească despăgubiri lui Haukland și altor trei femei.

Høiby a fost achitat de alte două acuzații de viol.

Høiby a fost vizat de 40 de capete de acuzare, printre care patru acuzații de viol și agresiune, mai multe încălcări ale ordinelor de restricție, precum și infracțiuni legate de consumul de droguri și conducerea sub influența substanțelor.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, a pledat nevinovat la cele mai grave acuzații aduse împotriva sa, inclusiv violul, recunoscând însă comiterea unor infracțiuni mai ușoare. El poate face apel împotriva sentinței.

Høiby a participat la ședința de judecată prin videoconferință din închisoarea Ila, fapt pe care apărarea sa l-a justificat prin motive de sănătate.

Procurorii au solicitat instanței să-l condamne la șapte ani și șapte luni de închisoare, în timp ce avocații apărării au susținut că acesta ar trebui achitat de acuzațiile de viol și să primească o pedeapsă de cel mult 18 luni pentru infracțiunile pe care le-a recunoscut.

Acuzațiile de viol vizează patru femei, între anii 2018 și 2024. În fiecare caz, se presupune că femeile erau adormite sau se aflau într-o stare de incapacitate fizică avansată.

Procesul a avut loc într-un moment dificil pentru familia regală norvegiană, care se confruntă cu boala gravă a mamei lui Høiby, prințesa moștenitoare Mette-Marit. Aceasta a fost, de asemenea, supusă unei atenții sporite din cauza legăturilor sale din trecut cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Săptămâna trecută, Tribunalul districtual din Oslo a aprobat eliberarea lui Marius Borg Høiby, care se afla în arest preventiv de pe 3 februarie, pentru a-i permite să petreacă timp alături de mama sa, care așteaptă un transplant de plămâni. Cu toate acestea, cererea a fost respinsă de Curtea de Apel.

Sursă galerie foto: Instagram/ Norwegian royal family

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”
13:25
Rusia se apără și spune că nu este vinovată de incendiul de la mănăstirea Lavra Pecerska. „A fost o rachetă antiaeriană Patriot expirată”
CONTROVERSĂ Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. „Suntem un stat independent și suveran“
13:22
Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. „Suntem un stat independent și suveran“
FLASH NEWS Tensiuni înaintea summit-ului G7 din Franța: Trump amenință Parisul cu o taxă vamală de „100%” pentru vinuri și șampanie. Ce îi cere la schimb lui Macron
12:47
Tensiuni înaintea summit-ului G7 din Franța: Trump amenință Parisul cu o taxă vamală de „100%” pentru vinuri și șampanie. Ce îi cere la schimb lui Macron
FLASH NEWS JD Vance deschide ușa unei candidaturi la Casa Albă. Decizia va fi luată după alegerile „midterms” din noiembrie 2026: „Trump mă va susține”
11:43
JD Vance deschide ușa unei candidaturi la Casa Albă. Decizia va fi luată după alegerile „midterms” din noiembrie 2026: „Trump mă va susține”
FLASH NEWS Începe summitul G7 din Franța. Trump, așteptat să domine tonul discuțiilor. Acordul cu Iranul și războiul din Ucraina, principalele teme de la Evian
11:02
Începe summitul G7 din Franța. Trump, așteptat să domine tonul discuțiilor. Acordul cu Iranul și războiul din Ucraina, principalele teme de la Evian
ULTIMA ORĂ Moment istoric pentru Republica Moldova și Ucraina. Încep negocierile efective de aderare la UE. Ce presupune clusterul „valori fundamentale”
10:28
Moment istoric pentru Republica Moldova și Ucraina. Încep negocierile efective de aderare la UE. Ce presupune clusterul „valori fundamentale”
Digi24
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Ar trebui ca femeile să-și adapteze exercițiile fizice la ciclul menstrual?
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
14:00
Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”
FLASH NEWS Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
13:54
Oana Țoiu, discuții cu omologul pakistanez despre acordul SUA – Iran. Ce rol ar avea România în negocierile de pace
VIDEO Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
13:49
Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”
MARIUS TUCĂ SHOW Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
13:45
Adina Alberts dezvăluie efectele-minune ale autofagiei. Cum declanșăm mecanismul prin care organismul s-ar putea vindeca miraculos
REACȚIE UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”
13:26
UDMR crede că Veștea va renunța la programul lui Bolojan. Csoma Botond: „Nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a PNL”
ECONOMIE BNR confirmă declinul economiei. Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni din 2026
13:12
BNR confirmă declinul economiei. Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni din 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe