Scandal de proporții în Norvegia. Fiul prințesei moștenitoare a fost condamnat la patru ani de închisoare. Pentru ce infracțiuni a fost găsit vinovat

Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, a fost condamnat la patru ani de închisoare, luni, după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, printre care două acuzații de viol.

Potrivit The Guardian, autoritățile din Norvegia au impus, de asemenea, un ordin de restricție de doi ani față de una dintre victimele sale.

Verdictul a fost pronunțat, luni dimineață, de Tribunalul districtual din Oslo, la aproape trei luni de la încheierea procesului lui Høiby, care a durat șase săptămâni.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei a fost condamnat pentru agresiune asupra fostei sale iubite, Nora Haukland, singura victimă a cărei identitate a fost făcută publică. I s-a impus să plătească despăgubiri lui Haukland și altor trei femei.

Høiby a fost achitat de alte două acuzații de viol.

Høiby a fost vizat de 40 de capete de acuzare, printre care patru acuzații de viol și agresiune, mai multe încălcări ale ordinelor de restricție, precum și infracțiuni legate de consumul de droguri și conducerea sub influența substanțelor.

Høiby, în vârstă de 29 de ani, a pledat nevinovat la cele mai grave acuzații aduse împotriva sa, inclusiv violul, recunoscând însă comiterea unor infracțiuni mai ușoare. El poate face apel împotriva sentinței.

Høiby a participat la ședința de judecată prin videoconferință din închisoarea Ila, fapt pe care apărarea sa l-a justificat prin motive de sănătate.

Procurorii au solicitat instanței să-l condamne la șapte ani și șapte luni de închisoare, în timp ce avocații apărării au susținut că acesta ar trebui achitat de acuzațiile de viol și să primească o pedeapsă de cel mult 18 luni pentru infracțiunile pe care le-a recunoscut.

Acuzațiile de viol vizează patru femei, între anii 2018 și 2024. În fiecare caz, se presupune că femeile erau adormite sau se aflau într-o stare de incapacitate fizică avansată.

Procesul a avut loc într-un moment dificil pentru familia regală norvegiană, care se confruntă cu boala gravă a mamei lui Høiby, prințesa moștenitoare Mette-Marit. Aceasta a fost, de asemenea, supusă unei atenții sporite din cauza legăturilor sale din trecut cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Săptămâna trecută, Tribunalul districtual din Oslo a aprobat eliberarea lui Marius Borg Høiby, care se afla în arest preventiv de pe 3 februarie, pentru a-i permite să petreacă timp alături de mama sa, care așteaptă un transplant de plămâni. Cu toate acestea, cererea a fost respinsă de Curtea de Apel.

Sursă galerie foto: Instagram/ Norwegian royal family