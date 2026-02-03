Prima pagină » Știri externe » Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală

Parlamentul Norvegiei a votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru păstrarea monarhiei. În ce scandaluri sexuale majore este implicată familia regală

03 feb. 2026, 15:01, Știri externe
Parlamentul norvegian a votat marți, într-o majoritate covârșitoare, pentru respingerea propunerii de a transforma țara într-o republică și păstrarea monarhiei, în ciuda recentelor scandaluri în care este implicată familia regală și a unui sondaj de opinie care arată o scădere a sprijinului popular pentru casa regală.

Parlamentarii norvegieni susțin că monarhia aduce stabilitate prin politica nepartizană a monarhiei

În votul planificat de mult timp, 141 dintre cei 169 de membri ai parlamentului au susținut continuarea monarhiei, în timp ce 26 de membri au votat în favoarea încheierii domniei regelui Harald și a descendenților săi, arată Reuters. Susținătorii monarhiei spun că instituția aduce stabilitate prin faptul că se află deasupra politicii partizane și că a servit bine Norvegiei de la obținerea independenței față de Suedia în 1905.

Susținătorii republicani sunt de părere că puterea politică aparține deja parlamentului și guvernului ales, iar privilegiul moștenit al membrilor familiei regale nu își are locul într-o societate democratică. Scopul propunerii înaintate de aceștia urmărea modificarea constituției astfel încât șeful statului să fie ales de popor.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a pledat nevinovat la cele patru capete de acuzare de viol în prima zi a procesului său pentru infracțiuni multiple, o saga juridică care a pus familia regală în dificultate, scrie The Guardian.

Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei se confruntă cu 38 de capete de acuzare, dintre care 4 de viol

Høiby, în vârstă de 29 de ani, a pledat vinovat pentru acuzații precum comportament sexual ofensator, o infracțiune gravă legată de droguri, încălcarea unui ordin de restricție și mai multe infracțiuni legate de conducerea vehiculului. De asemenea, acesta a pledat parțial vinovat pentru vătămări corporale grave, comportament imprudent și încălcarea unui ordin de restricție. În total, tânărul membru al familiei regale norvegiene se confruntă cu 38 de capete de acuzare.

Apariția sa la proces, care se așteaptă să dureze șapte săptămâni, a avut loc după ce Høiby a fost arestat duminică seara sub noi acuzații de agresiune, amenințări cu cuțitul și încălcarea unui ordin de restricție.

„Inculpatul este fiul prințesei moștenitoare. Face parte din familia regală. Ar trebui să fie tratat în mod egal ca orice altă persoană acuzată de aceleași infracțiuni. Nu ar trebui tratat mai sever sau mai indulgent din cauza celor cu care este înrudit”, a declarat în fața instanței Sturla Henriksbø, procurorul principal al cazului.

Așchia nu sare departe de trunchi

Nici mama sa nu este departe de scandalurile momentului. Documentele recent publicate de către Departamentul de Justiție al SUA arată o legătură foarte apropiată între Jeffrey Epstein și prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit.

Norvegienii știau despre relația dintre Mette-Marit și Epstein încă de acum șapte ani, când jurnaliștii de investigație norvegieni au descoperit această legătură. Investigația a determinat-o pe prințesa norvegiană să-și ceară scuze în 2019, iar aceasta a spus că a întrerupt contactul încă din anul 2013. În realitate, Mette-Marit și Jeffery Epstein au menținut o relație de prietenie între 2011 și 2014, după ce Epstein fusese deja condamnat pentru pedofilie în 2008.

Documentele recent apărute în spațiul public arată o relație foarte apropiată între magnatul american și Mette-Marit. Potrivit conversațiilor dintre cei doi, prințesa moștenitoare a Norvegiei a glumit despre „săptămâna nevrotică” petrecută cu regizorul de film Woody Allen, i-a cerut lui Epstein sfaturi despre tapet și a stat la casa sa din Palm Beach, Florida.

Mesajele dintre Mette-Marit și Epstein arată că relația dintre cei doi era foarte apropiată

Numele prințesei apare de peste 1.000 de ori în fișierele recent publicate de către Departamentul de justiție. E-mailurile dintre cei doi dezvăluie un ton neobișnuit de familiar, unde prințesa i-a scris lui Epstein fraze precum „îmi gâdili creierul” (you tickle my brain), „îmi lipsește prietenul meu nebun” sau „mă faci să zâmbesc”.

Într-un schimb de mesaje din 2012, când Epstein spunea că este la „vânătoare de soții”, Mette-Marit a glumit spunând că Parisul este „bun pentru adulter” și că „femeile din Scandinavia sunt un material de soție mai bun”. A existat și o discuție bizară în care prințesa l-a întrebat pe Epstein dacă ar fi nepotrivit să îi sugereze fiului ei de 15 ani un tapet cu „două femei goale purtând o placă de surf”.

