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După Albania și Franța, protestele elevilor se mută în Italia. Liceenii au aruncat cu pietre și petarde în Ministerul Educației de la Roma. „Vrem bani pentru școală, nu pentru război”. Ce orașe a fost afectate de revoltele tinerilor

Melania Agiu
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Mii de elevi și profesori au ieșit, vineri, în stradă în mai multe orașe din Italia, pentru a protesta împotriva politicilor guvernului Meloni în domeniul educației.

„Bani pentru școală, nu pentru război”, „Mai puține arme, mai multe drepturi”. Acestea sunt câteva dintre sloganurile elevilor. Potrivit agenției ANSA, câteva mii de tineri au defilat la Torino, unde au scandat sloganuri împotriva guvernului, a prim-ministrului Giorgia Meloni, a ministrului Educației Giuseppe Valditara și a liderului partidului Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Manifestații au avut loc și la Roma, Genova, Veneția, Padova, Treviso și Cagliari.

„Să facem ca în Franța, să distrugem școala-cazarma”. Cu acest banner a debutat marșul de protest al studenților din Bari, la care au participat aproximativ 700 de tineri din organizațiile „Cambiare Rotta” și „Osa”. Manifestarea din Bari face parte din inițiativele organizate în principalele orașe italiene cu ocazia „No Meloni day”, greva națională a studenților împotriva politicilor guvernamentale.

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„În școlile noastre vedem în fiecare zi clădiri în stare de degradare, adunări școlare anulate și lipsa spațiilor dedicate socializării și democrației, cu toate consecințele fondurilor investite în sectorul militar și sustrase școlilor, universităților și sistemului de sănătate din cauza politicilor acestui guvern belicos”, declară elevii într-un comunicat.

Marșul studenților din Torino s-a desfășurat în Piața Castello, unde câteva sute de manifestanți și-au acoperit fețele și au aruncat pietre și articole pirotehnice către forțele de ordine, strigând: „Aceasta este Prefectura, cea care nu voia să ajungem aici, în piață”. Poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene, în timp ce scandările „Toată lumea urăște poliția” răsunau din piață.

La Torino, unii profesori au încercat să protejeze studenții care protestau pașnic.

La marșul studențesc care are loc la Roma, de-a lungul traseului din apropierea străzii Via Marmorata, câțiva protestatari cu glugi au aruncat cu artificii și petarde și au rostogolit containere de gunoi în mijlocul străzii pentru a o bloca.

Odată ajunși la Ministerul Educației de pe Viale Trastevere, protestatarii au aruncat cu petarde în clădire. Au scandat: „Nu plecăm de aici!” și „Valditara, ieși din clădire!”. Ofițeri de poliție și carabinieri în echipament antirevoltă erau staționați la intrarea ministerului. Între timp, studenții scandau: „Vrem mai multe săli de clasă, nu mai multe bombe”.

Un steag american și unul israelian au fost arse în timpul marșului studențesc care se desfășura la Roma.

De asemenea, unii participanți la marșul de protest al studenților din orașul metropolitan Veneția au aruncat baloane cu vopsea roșie în clădiri, „simbolizând sângele Gazei”.

Cel puțin 2.000 de studenți au protestat și la Florența, scandând împotriva lui Meloni.

Organizația Osa susține că aproximativ „400.000 de studenți au protestat în toată Italia.”

Protestele masive ale elevilor și studenților din Italia au izbucnit la doar câteva zile după manifestațiile similare din Albania și Franța.

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