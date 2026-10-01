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Protestele elevilor din Franța scapă de sub control. Directorul unui liceu din Marsilia a fost stropit cu benzină. Mașini de pompieri, incendiate. Ce le transmite Macron tinerilor

Melania Agiu
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Protestele elevilor și studenților din Franța devin din ce în ce mai violente. Personalul administrativ al Liceului Victor Hugo din Marsilia a fost agresat în timpul manifestaților organizate de liceeni, joi, 1 octombrie. Potrivit inspectoratului școlar și prefecturii de poliție, aceștia au fost stropiți cu benzină. Ei au anunțat că vor depune plângere.

Sursă video: X/@FrnceFnon1

Concret, un director, un director adjunct, o secretară generală și un șef de echipă de la Liceul Victor-Hugo din Marsilia, din arondismentul 3, au fost „stropiți” cu benzină, în timpul protestelor, anunță Prefectura de Poliție și Inspectoratul Școlar, potrivit BFMTV.

Inițial, autoritățile regionale au afirmat într-un comunicat că echipa de conducere fusese „stropită” cu benzină, în timp ce liceul fusese ținta unei tentative de incendiere. De altfel, ușa de la intrare a fost grav avariată, existând riscul să se prăbușească, ceea ce a necesitat măsuri de securizare de urgență.

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În urma acestui incident, întreg personalul s-a refugiat în interiorul clădirii pentru a se pune la adăpost. Aceștia au anunțat că vor depune plângere.

Potrivit Reuters, manifestații au provocat incendii în cel puțin două școli joi, pe fondul protestelor studențești din ce în ce mai violente care au cuprins întreaga Franță, împotriva lipsei de personal și a clădirilor dărăpănate.

Sursă video: @Le_Figaro

Sute de tineri au înconjurat o mașină de pompieri care sosise dimineața pentru a stinge un incendiu la liceul Saint-Exupéry din Marsilia, a declarat poliția. Atacatorii i-au forțat pe pompieri să părăsească vehiculul, apoi i-au dat foc.

Proteste în Bordeaux, Sursă video: Facebook/Sudouest.fr Bordeaux

Un alt incendiu a izbucnit la o școală din orașul Nantes, din vestul țării, au declarat pompierii.

Manifestațiile și blocajele, care au început săptămâna trecută, au devenit un punct fierbinte din punct de vedere politic într-un moment delicat pentru guvern, care a anunțat joi o serie de reduceri de cheltuieli extrem de nepopulare în bugetul său pentru 2027.

Biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu a organizat joi o ședință de criză cu privire la protestele care au dus la rănirea a zeci de persoane. De asemenea, sute de persoane au fost arestate, majoritatea fiind adolescenți, au declarat oficialii.

În suburbia pariziană Saint-Denis, mulțimi de tineri s-au adunat în fața unui cordon de poliție. Un elev ținea în mână o pancartă pe care scria: „Putem să ne exprimăm fără să fim atacați cu gaze lacrimogene?”

Sursă video: X/@icipoitou

Elevii au acuzat poliția că a recurs la tactici dure, inclusiv la utilizarea gazelor lacrimogene. Guvernul a criticat violențele care au izbucnit în timpul unor proteste, dar a afirmat că problemele din licee trebuie recunoscute și rezolvate.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că, în unele locuri, agitatorii se deplasau de la o școală la alta pentru a incita la violență.

Ministrul Educației, Edouard Geffray, a solicitat școlilor să organizeze cursurile la distanță în cazul în care protestatarii blocau accesul în incinta acestora.

„Violența nu îi va priva pe elevii noștri de dreptul fundamental la educație”, a afirmat el într-o postare pe platforma de socializare X.

Sursă video: X/@theinformant_x

La Nantes, Olivier Chateau, adjunctul primarului, a declarat pentru postul de televiziune franceinfo că incendiul de la liceul Nelson Mandela era sub control și că nu s-au înregistrat răniți.
Persoanele aflate în clădire au fost evacuate, iar elevii care urmau să sosească la școală au fost întorși din drum, a precizat el. Primăria a refuzat să ofere alte comentarii.

Aproximativ 30 de campusuri universitare erau blocate joi dimineață, a anunțat Uniunea Studențească (Union Étudiante), printre acestea numărându-se locații din Paris, Strasbourg, Marsilia, Lyon, Reims, Poitiers și Nanterre.

De asemenea, liceele au fost blocate în mai multe orașe.

Miercuri, 625 de persoane au fost reținute, a declarat ministrul de Interne, care a remarcat o „extindere a mișcării” și a condamnat „escaladarea violenței” în fața anumitor școli.

Reacția lui Macron

Adresându-se jurnaliștilor miercuri, președintele Emmanuel Macron a declarat: „Aud și înțeleg anxietățile, uneori furia, pe care tinerii noștri le pot simți, fie că este vorba despre climă, schimbările tehnologice sau situațiile geopolitice.”

Macron a afirmat că el și guvernul încearcă să răspundă „în cel mai concret mod posibil”.

Cu toate acestea, Macron a spus că niciuna dintre aceste dezbateri sau temeri nu poate justifica tulburările și a criticat politicienii de extremă stânga, pe care i-a acuzat că „legitimează violența”.

Comentarii 1
  • Destraja Daniam

    Au la voi: tineri „francezi”.
    99% sunt urmasii de generatia a 2a sau a 3a ai imigrantilor anteriori, care, in loc sa se integreze, s-au radicalizat mai tare decat parintii sau bunicii lor.
    Sunt zeci de filmulete pe X in care se vede clar cine sunt acesti „francezi” care flutura steaguri ale unor tari musulmane.

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