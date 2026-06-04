Proteste la Tirana. Albanezii nu vor ca ginerele și fiica lui Trump să contruiască un complex turistic de lux la ei în țară. Ce anunță premierul Edi Rama

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și soția sa Ivanka Trump se confruntă cu un val de proteste în Albania, din cauza planurilor de construire a unor complexe turistice de lux. Locuitorii și activiștii de mediu cer oprirea imediată a proiectelor de dezvoltare pe terenurile protejate de-a lungul coastei Adriatice, relatează Forbes.

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Potrivit sursei citate, fondul Affinity Partners al lui Kushner intenționează să dezvolte două amplasamente unice în Albania. Primul este insula nelocuită Sazan. Proiectul este evaluat la 1,4 miliarde de dolari. A doua locație se află în Zvërnec, parte a unui peisaj protejat, unde se preconizează o investiție de 4,7 miliarde de dolari.

Jared Kushner lucrează la aceste proiecte împreună cu soția sa și a declarat deja că stațiunea Sazan va fi un „produs de lux de foarte înaltă clasă”, pe care și-ar dori să o vadă ca „stațiunea ideală în care aș vrea să fiu împreună cu familia și prietenii mei”.

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Guvernul albanez a acordat aprobarea preliminară în decembrie 2024, aproape imediat după realegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat. Proiectului i s-a acordat statutul de investitor strategic special, ceea ce permite obținerea autorizațiilor printr-o procedură accelerată.

Criticii consideră că autoritățile albaneze încearcă să intre în grațiile noii administrații americane, deși oficialii neagă aceste acuzații. În același timp, Kushner continuă să caute finanțare pentru fondul său de investiții din partea guvernelor străine. Cea mai mare parte a capitalului său provine din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Potrivit datelor The Guardian, grupurile de conservare a naturii spun că lucrările au început în zona de coastă protejată, în timp ce prim-ministrul din Armenia insistă că proiectul va aduce locuri de muncă și investiții

Mii de oameni au ieșit miercuri pe străzile din Tirana pentru a patra zi consecutiv, unii dintre ei fluturând flamingo gonflabile în semn de protest. Protestatarii au afișat pancarte cu lozinci precum „Albania nu este de vânzare!” sau „Ivanka, du-te acasă!”.

Conform sursei citate, sunt prevăzute proteste și în sudul țării, unde au început recent lucrările de pregătire pentru complexul în valoare de 1,6 miliarde de dolari într-o zonă considerată de mult timp una dintre cele mai sensibile din punct de vedere ecologic din zona mediteraneană.

Prim-ministrul, Edi Rama, care a apărat această dezvoltare ca pe o piatră de hotar în traiectoria micuței țări balcanice de la stat stalinist la destinație de vacanță de lux, a propus marți să se întâlnească cu protestatarii în încercarea de a depăși blocajul. Dar liderul socialist și-a menținut poziția, spunând: „Nu există absolut nicio șansă ca investiția să se oprească atâta timp cât sunt aici”.

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