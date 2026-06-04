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Proteste violente în Santiago de Chile. Mii de studenți și profesori au ieșit în stradă împotriva reducerilor bugetare din educație

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Mii de studenți, profesori și activiști sociali s-au confruntat miercuri cu forțele de ordine în Santiago, capitala statului Chile, în timpul unui protest împotriva reducerilor bugetare din educație și a măsurilor de austeritate promovate de președintele Jose Antonio Kast.

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Proteste violente în Santiago de Chile

De la preluarea mandatului, pe 11 martie, președintele Jose Antonio Kast a anunțat un plan de reducere a cheltuielilor publice cu aproximativ 6 miliarde de doari în următoarele 18 luni, cu scopul de a îmbunătăți situația fiscală a țării.

Ca parte a acestui program, guvernul a impus o reducere de aproape 3% a bugetelor tuturor ministerelor. Măsurile au fost criticate atât de partidele de opoziție, cât și de anumite grupuri din cadrul coaliției aflate la guvernare.

Marș organizat de studenți și susținut de profesori

Protestul a fost organizat de Confederația Studenților din Chile și a fost susținut de mai multe organizații, printre care sindicatul profesorilor, asociații ale elevilor din învățământul secundar și grupuri feministe.

Deși manifestația a început pașnic, situația s-a tensionat pe parcursul zilei, iar între protestatari și poliție au izbucnit confruntări.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii, în timp ce unii manifestanți au aruncat cu pietre și alte obiecte. Mai multe străzi au fost blocate, iar câteva stații de metrou au fost închise.

„Guvernul a căutat să provoace acest lucru, să creeze această situație pentru a justifica represiunea”, a declarat Mario Aguilar, președintele Sindicatului Profesorilor din Chile.

Contestată și reforma economică a guvernului

Participanții la protest au criticat și proiectul de lege privind Reconstrucția Națională, un pachet amplu de măsuri care urmărește reducerea cheltuielilor statului, stimularea investițiilor și impulsionarea economiei chiliene.

Proiectul, cunoscut drept „mega-reforma”, a fost aprobat de Camera Deputaților la sfârșitul lunii mai și urmează să fie dezbătut în Senat.

„Vor să ne reducă la tăcere, dar nu ne vom opri. Ne iau resursele și drepturile, iar noi trebuie să luptăm”, a declarat Magdalena Correa, studentă în vârstă de 21 de ani.

12 persoane arestate și mai multe persoane rănite

Până în prezent, poliția și reprezentanții guvernului nu au comentat incidentele.

Jurnaliștii Associated Press aflați la fața locului au observat însă cel puțin 12 arestări și mai multe persoane rănite în timpul confruntărilor.

VALPARAISO, CHILE – MARCH 11: New President of Chile Jose Antonio Kast leaves after the presidential inauguration ceremony at the Congress on March 11, 2026 in Valparaiso, Chile. (Photo by Claudio Santana/Getty Images)

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