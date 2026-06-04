Trump reacționează după ce Zelenski i-a trimis o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin

Donald Trump a declarat joi seară, în Biroul Oval, că o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar fi „super” și că ambii lideri ar trebui să se așeze la masa negocierilor pentru a încheia conflictul. Reacția liderului de la Casa Albă a venit la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin, căruia i-a propus un dialog direct într-o țară neutră.

Donald Trump s-a arătat încântat de posibilitatea unei astfel de discuții, afirmând în fața reporterilor: „Mă bucur că vorbește despre o întâlnire. Cred că am avut un rol important în asta. Cred că ar fi super dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă, să rezolve treaba”.

Cât despre posibilitatea încheierii unei păci între Rusia și Ucraina, Trump a spus că „amândoi vor face compromisuri. Eu am sugerat acele compromisuri. Ne-ar plăcea să-i vedem pe cei doi oameni foarte buni ai lor. Sunt două țări incredibile, țări frumoase”.

Zelenski a recunoscut în scrisoarea către Putin sa că a făcut acest gest direct deoarece prioritățile SUA s-au schimbat temporar, administrația Trump fiind puternic concentrată pe conflictul din Iran. Din acest motiv, Ucraina a decis să nu mai aștepte o mediere exclusivă și a lansat această provocare publică Moscovei.

Recomandările autorului: