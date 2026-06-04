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Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean

Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
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Volodimir Zelenski i-a cerut joi președintelui rus, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire față în față și o încetare completă a focului pe toată durata discuțiilor. Acest demers al liderului de la Kiev reprezintă un moment rar și o schimbare majoră de abordare în eforturile de a pune capăt războiului.

Scrisoarea îi este adresată direct liderului de la Kremlin și este descrisă de Zelenski ca fiind singura cale reală pentru a pune capăt conflictului. Pe lângă propunerile oficiale de pace, textul conține și nuanțe critice directe, unde Zelenski menționează inclusiv că „vârsta începe să își spună cuvântul” în cazul liderului rus.

Cu o zi înainte de transmiterea scrisorii, Volodimir Zelenski a declarat public că este pregătit pentru negocieri directe cu Putin pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a spus că preferă această variantă „mai degrabă decât să aștepte la coadă” după alți mediatori internaționali. Cu toate că au existat tentative de a organiza discuții și în trecut, Zelenski a exclus de mai multe ori posibilitatea de a călători la Moscova.

„Orice ați spune despre NATO, geopolitică și limba rusă – acest război este alegerea dumneavoastră personală.

Un război fără un motiv real. Așa îl va ține minte istoria.

Nu v-ați așteptat la o rezistență la scară largă din partea Ucrainei și nu ați prevăzut că lucrurile vor merge atât de departe. Dar suntem cu toții aici – în al cincilea an de confruntare la scară largă.

Ucraina își păstrează independența. Și o va păstra. În ciuda oricăror alte predicții.

Nu vă fie teamă să ieșiți din război – acesta este principalul lucru de care aveți nevoie acum.

Noi, în Ucraina, nu vrem război permanent. Știm foarte bine că fără război este incomensurabil mai bine.

Nu veți avea suficienți bani și putere politică pentru a continua să cumpărați loialitatea rușilor, așa cum ați făcut timp de 26 de ani. Vom face tot posibilul ca lumea să știe despre asta.

După cum spuneți chiar dumneavoastră – «totul trebuie luat în considerare»”.

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