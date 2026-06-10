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Raport exploziv despre familia regală britanică. Cât plătesc membrii Casei de Windsor pentru locuințele de lux și cine stă gratis în palate

Raport exploziv despre familia regală britanică. Cât plătesc membrii Casei de Windsor pentru locuințele de lux și cine stă gratis în palate
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Familia regală britanică
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Un raport oficial publicat de National Audit Office scoate la lumină costurile reale ale locuințelor ocupate de membrii familiei regale britanice. Documentul dezvăluie chirii simbolice, proprietăți ocupate gratuit și acuzații grave care îl vizează pe prințul Andrew, în timp ce autoritățile pregătesc o investigație privind modul în care sunt administrate reședințele Coroanei.

Raport exploziv despre familia regală britanică

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, National Audit Office a analizat în detaliu modul în care sunt gestionate proprietățile regale folosite de membrii familiei Windsor.

Raportul apare într-un moment sensibil, în care guvernul britanic pregătește o investigație privind repartizarea reședințelor regale, un sistem complex finanțat atât din fondurile private ale monarhului, cât și din bani publici, deoarece multe dintre aceste proprietăți fac parte din patrimoniul istoric al Regatului Unit.

Palatul Kensington, una dintre reședințele mai multor membri ai familiei regale britanice

Palatul Kensington, una dintre reședințele mai multor membri ai familiei regale britanice

Documentul oferă pentru prima dată detalii despre chiriile plătite de diferiți membri ai familiei regale, identificând inclusiv cazurile în care locuințele sunt ocupate gratuit sau pentru chirii pur simbolice.

Prințul Andrew, în centrul controversei

Cel mai controversat nume menționat în raport este cel al prințului Andrew, fratele regelui Charles al III-lea.

Potrivit documentului, acesta a subînchiriat mai multe locuințe aflate pe domeniul Royal Lodge, deși beneficia el însuși de un contract de închiriere acordat de Coroană pentru o sumă simbolică. Mai mult, raportul susține că această chirie nu ar fi fost plătită în cele două decenii în care Andrew a locuit acolo.

Forest Lodge, noua reședință a Prințului și Prințesei de Wales, lângă Castelul Windsor.

Forest Lodge, noua reședință a Prințului și Prințesei de Wales, lângă Castelul Windsor.

Ancheta relevă și faptul că veniturile obținute din subînchirierea celor trei case rurale nu au fost declarate autorităților fiscale. În prezent nu se poate stabili cu exactitate câți bani a încasat fostul prinț din aceste operațiuni.

Prințesele Beatrice și Eugenie locuiesc gratuit în palate

Un alt aspect care a atras atenția opiniei publice privește situația prințeselor Beatrice și Eugenie de York.

Deși nu îndeplinesc atribuții oficiale în cadrul monarhiei, cele două locuiesc în reședințe aflate în Palatul Kensington și Palatul St. James din Londra fără să plătească chirie.

Raportul arată că valoarea chiriei este calculată la aproximativ 65% din prețul pieței pentru proprietăți similare din centrul Londrei. Totuși, costurile sunt suportate din fondurile private ale regelui Charles al III-lea, în baza unui acord instituit încă din timpul reginei Elisabeta a II-a.

Cine beneficiază de locuințe gratuite

Potrivit documentului, nouă membri ai familiei regale care îndeplinesc atribuții oficiale în sprijinul monarhului beneficiază de reședințe fără chirie.

Printre aceștia se numără:

  • Prințul și Prințesa de Wales;
  • Ducele și Ducesa de Gloucester;
  • Ducele de Kent;
  • Prințesa Anne;
  • Ducele și Ducesa de Edinburgh;
  • Prințesa Alexandra.

În schimb, există și trei proprietăți ocupate de membri ai familiei care nu desfășoară activități oficiale pentru Coroană: prințesele Beatrice și Eugenie și prințul Michael de Kent.

Cât plătesc William și Kate pentru o reședință din Windsor

Familia regală percepe chirie atunci când membrii activi ai Casei Regale utilizează mai multe proprietăți simultan.

Acesta este cazul prințului William și al prințesei Kate, care plătesc o chirie anuală de 307.200 de lire sterline, aproximativ 356.000 de euro, pentru Forest Lodge, noua lor reședință din Windsor. Contractul de închiriere are o durată de 20 de ani și a fost semnat anul trecut.

Cuplul mai deține și un contract pentru Staff Lodge 1, tot pe domeniul Windsor, pentru care chiria anuală este de aproximativ 23.000 de euro. Locuința este ocupată de un membru al personalului familiei.

Planurile lui William pentru reforma proprietăților regale

Raportul dezvăluie și intențiile prințului William privind viitorul administrării patrimoniului regal.

Potrivit informațiilor apărute după publicarea documentului, moștenitorul tronului dorește reguli mai stricte atunci când va deveni rege, pentru a adapta monarhia la cerințele societății moderne și pentru a controla mai eficient costurile.

Prințesele Beatrice și Eugenie de York fiicele Prințului Andrew

Prințesele Beatrice și Eugenie de York fiicele Prințului Andrew

Printre măsurile analizate se află eliminarea posibilității ca membrii familiei regale fără atribuții oficiale să locuiască gratuit în palate și interzicerea subînchirierii proprietăților Coroanei.

Chirii simbolice pentru alți membri ai familiei regale

Ducele și Ducesa de Edinburgh, Edward și Sophie, beneficiază de un apartament gratuit în Palatul St. James datorită obligațiilor lor oficiale. În plus, ei ocupă domeniul Bagshot Park pentru o chirie simbolică, după ce au contribuit cu 5 milioane de lire sterline la renovarea proprietății.

Și prințul Michael de Kent locuiește într-un apartament din Palatul Kensington, a cărui chirie este achitată de regele Charles al III-lea.

prințul Michael de Kent

În 2002, situația sa a provocat un scandal public după ce s-a aflat că plătea doar 69 de lire sterline pe săptămână pentru un apartament de lux întreținut din bani publici. În urma criticilor, s-a convenit o chirie anuală de 120.000 de lire sterline, suportată inițial de regina Elisabeta a II-a și achitată în prezent de regele Charles.

Prințesa Alexandra plătește doar 1.500 de lire pe an

Prințesa Alexandra, verișoara regretatei regine Elisabeta a II-a, în vârstă de 89 de ani, locuiește în Thatched House Lodge din Richmond Park.

Conform raportului, aceasta achită o chirie anuală de doar 1.500 de lire sterline, aproximativ 1.740 de euro, în urma unei contribuții inițiale de 670.000 de lire efectuate în 1995.

Fiica sa, Marina Ogilvy, are la rândul ei un contract de închiriere pe termen scurt pentru o casă situată pe domeniul Windsor și plătește aproximativ 20.000 de euro pe an.

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