Președintele Cehiei, oaspetele Familiei Regale a României. Ce discuții au purtat în Salonul Alb de la Palatul Elisabeta

Petr Pavel, președintele Cehiei, a fost oaspetele Familiei Regale a României. Acesta a fost primit la Palatul Elisabeta, în Salonul Alb, acolo unde a purtat discuții alături de Majestatea Sa și Principele Consort, precum și de ambasadorul Republicii Cehe în România, Martin Košatka.

De altfel, la vizită au luat parte și alți membri ai Consiliului Regal și ai Casei Majestății Sale. În cadrul discuției au fost abordate subiecte importante precum relațiile dintre România și Cehia, securitatea europeană și euroatlantică, situația de pe flancul estic al Uniunii Europene și sprijinul acordat Republicii Moldova pentru continuarea parcursului său european. De asemenea, au fost discutate proiecte comune în domeniile societății civile, educației și economiei. A fost amintită și întâlnirea anterioară desfășurată la Londra, în mai 2023.

Ce transmite Familia Regală a României

Ulterior, președintele Cehiei a fost invitat în Sala Regilor, acolo unde a semnat în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta. În cele din urmă, discuțiile au fost purtate în grădină, acolo unde președintele ceh a plantat un tei.

„Președintele Republicii Cehe la Palatul Elisabeta, mai 2026. Acesta a fost primit la Palatul Elisabeta, în Salonul Alb, miercuri, 13 mai 2026. Acesta a purtat discuții alături de Custodele Coroanei, precum și de ambasadorul Republicii Cehe în România, ES dl Martin Košatka.

Excelența Sa domnul Petr Pavel, președintele Republicii Cehe, a fost oaspetele Majestății Sale Custodele Coroanei la Palatul Elisabeta, miercuri, 13 mai 2026. La vizită au luat parte reprezentanți ai Instituției Prezidențiale a Republicii Cehe. A fost prezent ambasadorul Republicii Cehe în România, ES dl Martin Košatka. Au luat parte membri ai Consiliului Regal și ai Casei Majestății Sale.

Majestatea Sa și Principele Consort l-au întâmpinat pe înaltul oaspete pe Platforma cu Lei, iar apoi l-au invitat în Salonul Alb.

În dialogul purtat în Salonul Alb, Custodele Coroanei și președintele au discutat aspecte legate de relațiile dintre țările noastre, securitatea europeană și euroatlantică, situația pe flancul de Est al Uniunii Europene, sprijinul față de traseul european al Republicii Moldova și despre proiecte vizând societatea civilă, educația și economia, deopotrivă în Cehia și în România. Majestatea Sa și Principele Consort s-au mai întâlnit cu președintele Petr Pavel și cu doamna Eva Pavlová la Londra, în luna mai 2023.

Președintele Petr Pavel a fost invitat apoi în Sala Regilor, pentru a semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta, deschisă în anul 1937. În încheierea șederii la palat, președintele ceh a plantat un tei ceh (Tilia Cordata) în grădină. Pe Platforma cu Lei, oaspetele și-a luat rămas bun de la Majestatea Sa”, a notat Familia Regală a României pe Facebook.

