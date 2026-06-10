Răspândirea accelerată a virusului Ebola pune presiune pe Cupa Mondială 2026: SUA cer acțiuni de urgență și restricții de călătorie în Europa

Administrația președintelui Donald Trump solicită statelor europene să adopte măsuri similare celor impuse de Washington pentru a limita răspândirea Ebola. Tema a fost discutată inclusiv într-o convorbire telefonică între Marco Rubio și Ursula von der Leyen, pe fondul apropierii Cupei Mondiale FIFA.

Statele Unite încearcă să mobilizeze comunitatea internațională pentru a limita riscul extinderii epidemiei de Ebola, într-un moment în care milioane de suporteri sunt așteptați să călătorească pentru Cupa Mondială de fotbal găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters, administrația președintelui Donald Trump a cerut oficial țărilor europene să introducă restricții de călătorie pentru persoanele care au vizitat recent statele din Africa Centrală afectate de epidemie.

Demersul a fost transmis pe 1 iunie și vizează în special călătorii care au fost în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud, țări afectate de răspândirea virusului Ebola.

Washingtonul cere o reacție coordonată la nivel internațional

În luna mai, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a interzis accesul pe teritoriul american persoanelor fără cetățenie americană care au călătorit în cele trei state africane în ultimele 21 de zile.

În paralel, cetățenii americani care revin din zonele afectate sunt obligați să intre în țară prin aeroporturi special desemnate, unde sunt supuși unor controale suplimentare.

Secretarul de stat Marco Rubio a transmis că principala prioritate a administrației este împiedicarea introducerii virusului pe teritoriul Statelor Unite.

”Alte ţări trebuie să-şi facă partea pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândeşte mai departe. Este nevoie de acţiune acum. Aceasta include contribuţii financiare şi implementarea unor restricţii de bun simţ privind călătoriile din zona afectată”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat al SUA.

El a afirmat că Washingtonul poartă discuții diplomatice cu numeroase state pentru coordonarea măsurilor de prevenție înaintea competiției sportive.

”Colaborăm diplomatic cu ţări din întreaga lume pentru a ne coordona abordarea în vederea protejării cetăţenilor noştri, inclusiv a milioanelor de vizitatori, fani, sportivi şi turişti aşteptaţi în timpul Cupei Mondiale FIFA”, a adăugat oficialul american.

Ebola, pe agenda discuției dintre Rubio și Ursula von der Leyen

Subiectul epidemiei a fost abordat marți și în cadrul unei convorbiri telefonice dintre Marco Rubio și Ursula von der Leyen.

Departamentul de Stat a precizat că discuția s-a concentrat asupra măsurilor necesare pentru limitarea răspândirii virusului și protejarea populației.

”Prioritatea şi obiectivul principal al Departamentului rămân protejarea sănătăţii poporului american şi prevenirea ajungerii acestei epidemii de Ebola pe teritoriul nostru”, a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Administrația Trump susține că a trimis deja 150 de tone de echipamente și materiale medicale în zonele afectate și că a alocat peste 200 de milioane de dolari pentru combaterea epidemiei, devenind principalul contributor financiar la eforturile internaționale de răspuns.

Epidemia de Ebola a început deja să afecteze unele planuri de călătorie înaintea Cupei Mondiale FIFA, competiție care debutează joi și care va atrage milioane de vizitatori din întreaga lume.

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