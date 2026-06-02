Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026

Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile"
Este alertă sanitară în Republica Democratică Congo, acolo unde se prea poate ca Ebola să se fi răspândit necontrolat încă din luna ianuarie. Autoritățile locale au identificat pacientul 0, dar informația a fost ascunsă, remarcă presa internațională.

Acesta este cel mai recent focar al virusului mortal descoperit la începutul anului.

Unde s-a descoperit focarul de Ebola

Potrivit The Mirror, ONG-urile nu au fost informate de către oficialii congolezi din domeniul medical până abia săptămâna trecută. Sursa citată scrie că doctorii au recunoscut că focarul din 2026 a început cu un pacient tratat la spitalul din satul Rwampara, o micuță așezare din estul RD Congo.

Medicii afirmă că primul pacient cu Ebola a ajuns la spital pe final de ianuarie. Potrivit acestora, bărbatul a decedat luna următoare, dar nu înainte de a infecta opt lucrători de la spital.

Publicațiile britanice spun că, în lunile următoare, au fost înregistrate cel puțin 1.077 de cazuri suspecte și 223 de decese. Toate ar fi asociate cu tulpina rară Bundibugyo, care s-a răspândit în Congo în ultimele luni. De asemenea, se cunosc și nouă cazuri înregistrate în Uganda, țara vecină, ceea ce alimentează temerile privind extinderea epidemiei.

În cazul în care toate aceste informații se vor confirma oficial, atunci înseamnă că virusul s-a răspândit necontrolat timp de mai multe luni. Câteva mii de persoane ar fi putut fi expuse virusului.

Anul acesta a fost înregistrată a treia cea mai mare epidemie de Ebola din istorie.

Focarul, recunoscut oficial abia în aprilie

Pe de altă parte, Ministerul Sănătății din RD Congo a confirmat oficial existența unui focar de Ebola abia în data de 15 mai. Acest lucru ar putea însemna că virusul a circulat nestingherit în comunitățile africane vreme de câteva luni.

Anterior, Organizația Mondială a Sănătății credea că primul caz depistat de Ebola era un lucrător medical din orașul Bunia. El a prezentat simptome de Ebola pe 25 aprilie și a murit la câteva zile distanță.

Burundi și Sudanul de Sud sunt alte țări considerate vulnerabile, fiind situate în apropierea zonelor afectate.

Ebola Bundibugyo este un virus considerat dificil de controlat. Nu beneficiază de niciun fel de vaccinuri autorizate sau tratamente cunoscute.

În RD Congo, doar 20% dintre persoanele identificate ca fiind contacte apropiate ale pacienților infectați cu Ebola au fost urmărite de autorități. În același timp, câteva mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Amploarea reală a epidemiei rămâne necunoscută.

Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”

SUA anunță măsuri drastice împotriva epidemiei de Ebola care ia amploare în Africa. Rubio: „Nu vom lăsa niciun caz să intre în țară”

