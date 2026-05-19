Alertă sanitară în Africa: Ebola face ravagii în Congo: peste 100 de morți și sute de cazuri suspecte. OMS declară urgență internațională

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se agravează rapid. Autoritățile africane și OMS avertizează că bilanțul a depășit 100 de morți. Pe de altă parte, sute de cazuri suspecte sunt investigate, inclusiv în Uganda.

Un nou focar de Ebola provoacă îngrijorare la nivel internațional, după ce autoritățile sanitare au confirmat cel puțin 100 de decese în Republica Democratică Congo, în contextul răspândirii rapide a virusului.

Directorul Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, Jean Kaseya, a declarat pentru BBC că au fost identificate peste 390 de cazuri suspecte de infectare. Oficialul african a avertizat că situația este extrem de gravă, mai ales în condițiile în care nu există în prezent vaccinuri sau tratamente aprobate pentru această tulpină de Ebola.

„Oamenii trebuie să respecte strict măsurile de sănătate publică, inclusiv în timpul înmormântărilor”, a avertizat Jean Kaseya, directorul Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

OMS a declarat urgență internațională

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că epidemia provocată de virusul Bundibugyo Ebola reprezintă o urgență internațională de sănătate publică.

Între timp, virusul începe să se extindă și în afara granițelor Republicii Democratice Congo. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a confirmat două cazuri de infectare în Uganda, unde a fost raportat și un deces.

Printre persoanele infectate se află și un medic american care lucra în Congo în cadrul unei organizații medicale misionare. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică, însă autoritățile americane au anunțat că pacientul va fi transferat în Germania pentru tratament specializat.

Potrivit CBS News, cel puțin șase cetățeni americani ar fi fost expuși virusului Ebola în timpul focarului din Congo.

Experții în sănătate publică avertizează că lipsa unor tratamente eficiente și dificultățile logistice din regiune pot favoriza răspândirea rapidă a epidemiei.

Ebola este una dintre cele mai periculoase boli virale cunoscute, cu o rată ridicată a mortalității. Virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate. Republica Democratică Congo s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe focare de Ebola, însă actuala epidemie ridică temeri privind o posibilă extindere regională.

